Más allá del bien y del mal – Edición del vigésimo aniversario, revisada

No puedo hacerlo, hay demasiados recuerdos: lo hemos reiterado muchas veces antes de llegar a los créditos finales de Beyond Good & Evil – Edición 20 aniversario, más de veinte años desde la última vez. Dirigido por Michel Ancel, el juego debutó en 2003, pero muchos aspectos de la experiencia aún están presentes, lo que demuestra cuán ciertas eran las ideas iniciales.

A pesar de la inevitable ingenuidad de las narrativas de los videojuegos que en su momento no podían contar con el enfoque cinematográfico de algunas producciones actuales, la historia de Beyond Good & Evil Todavía tiene mucho que decir respecto a la caracterización de los personajes y el mundo del juego. Tanto es así que hoy está tan emocionado como hace veinte años.

El género del sigilo no ha evolucionado mucho con el tiempo, por lo que las secciones de Beyond Good & Evil en las que tienes que esconderte de los enemigos y luego tal vez sorprenderlos por detrás, resultan ser bastante modernas. mecanica de fotografias Es más, todavía existe hoy como una solución inteligente para incentivar y recompensar la exploración.

Por supuesto, los aspectos que nos dejaban rascándonos la cabeza hace veinte años ciertamente no han mejorado, y destacamos en particular el combate: El rendimiento del efecto es inconsistente y la visualización tiende a volverse loca con frecuencia. pero al menos el nuevo sistema de control (activo por defecto, pero si quieres también puedes elegir el sistema original) hace que algunos momentos sean menos rígidos de lo que recordábamos.

Contenido de la edición del vigésimo aniversario

¿Cuáles son los contenidos adicionales de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition? Aparte de una pequeña secuencia que sirve de nexo narrativo con Beyond Good and Evil 2 (advertencia: debes desbloquearlo antes de partir a la última misión, en el hangar, de lo contrario no podrás hacerlo más) desde el menú principal es posible acceder Un rico archivo de materiales públicos y no públicos. Relacionado con la creación del juego.

Van desde el arte conceptual hasta la preproducción, desde la revelación oficial hasta el desarrollo real, pasando por el lanzamiento, la caracterización de los personajes a lo largo de los años, algunos pequeños secretos y videos extra. Cada una de estas entradas le permite verlas. Varios documentos, muchos de los cuales son realmente extraños e interesantes.Más aún para quienes ya conocen la serie.