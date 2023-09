Marvel’s Spider-Man 2 y el resto: Octubre va a ser un gran mes

Octubre Promete ser un mes absoluto. asombroso: Veremos la llegada Marvel Spider-Man 2, el nuevo capítulo de la extraordinaria serie de acción de Insomniac Games, pero también de muchos otros productos especialmente esperados. En resumen, tendrá muchas opciones para elegir.

No es de extrañar que alguien así lo haya decidido. Posponer por tu cuenta El título se enfrenta a una oferta tan rica y apasionantemente profunda: DON’T NOD decidió posponer el lanzamiento de Banishers: Ghosts of New Eden, por ejemplo, y lo mismo le pasó a Alone in the Dark. ¿Cómo puedes culparlo?

De hecho, siExclusivamente para PlayStation Dedicado al famoso personaje de Marvel es sin duda el juego más popular del mes, y hay muchos otros juegos capaces de atraer la atención de los fans: desde el esperado juego de terror y supervivencia Alan Wake 2 hasta Assassin’s Creed Mirage, la última entrega de la serie de Ubisoft. que rinde homenaje a los inicios de la franquicia.

Si la lista terminara aquí ya estaríamos hablando de un momento increíble para los jugadores, sin embargo Hay mucho más que esto: El impresionante juego de plataformas de carreras de Forza Motorsport, por ejemplo, o la colorida experiencia que ofrece Super Mario Bros. Maravilla, o incluso almas prometedoras como Lords of the Fallen