Martina Colombari: “Una enfermedad que lleva a la muerte” | Sus palabras son escalofriantes

Martina Colombari conmocionó a todos sus fans con estas terribles palabras sobre esta insidiosa enfermedad. Nadie podía imaginarse esta triste situación, por lo que la situación los dejó sin palabras.

Conocida locutora, actriz y ex modelo, martina colombari Alcanzó la cima de su éxito a partir de la década de 1990, cuando ganó un título. Señorita Italia, entre otras cosas, entrar en el pequeño grupo de las Misses más jóvenes de la historia. Después de eso, la emisora ​​hizo un poco de todo en televisión, desde películas hasta dramas y programas de televisión. Aunque su belleza es envidiada por muchos, es por ella crítico Lo que le cerró varias puertas.

Según una entrevista reciente: «Hasta los 30 o 35 años, en algunos círculos siempre me miraban con un tono condescendiente. Tenían que convencerme de que había más. Muchas veces ni siquiera me dejaban hablar». Ciertamente pocas personas piensan que La belleza era un obstáculoEn cambio, Colombari cambió completamente la opinión de los fanáticos con esas palabras, tal como lo hizo ella con esas palabras. Enfermedad oculta Lo que lleva a la muerte. Aquí las horripilantes palabras de Martina sobre el tema.

Martina Colombari y esas tristes palabras

Como reveló la propia Martina Colombari, su historia de amor es escasa clichés televisivosEs decir, Miss Italia que se enamora de un futbolista, y si a muchos no les salió bien, para ella fue como meter un gol en el Mundial. De hecho, es Alessandro CostacurtaEstán casados ​​desde 2004 y a pesar de los altibajos, siguen felizmente enamorados. De su amor nació un hijo AquilesEn el que participó Martina Expreso de Pekín En 2023.

Puede que a Colombari también se le hayan negado muchos papeles en televisión debido a su excesiva belleza (lo que parece realmente contradictorio), pero a pesar de tener 48 años, está un paso por delante de todas las jóvenes de 20 años de hoy. Durante el Semana de la Moda de Miláncaminó por Ermanno Scervinomostrando siempre su habitual perfección e ingenio.

Los seguidores son insensibles.

martina colombariEncontró una dimensión para sí misma en el teatro, así como en la televisión, mientras lucha por derribar el muro de los estereotipos, como ella misma declaró en una entrevista anterior. Aunque la actriz siempre ha sido una mujer muy fuerte, de vez en cuando recibe esos comentarios. Seguidores insensiblescontinúa desestabilizándola, como ella misma dijo: “Los haters me dicen que tengo una anorexia asquerosa… No se dan cuenta de que la anorexia es una Una enfermedad que lleva a la muerte.Es como si me acusaran de fomentar la delgadez. Las niñas que padecen anorexia y bulimia sufren falta de amor, seguridad, afecto, violencia y pérdida de trabajo…”

Aunque la mayoría de las veces lo dejan cuando exageran Él los trae de regresoPorque como bien dijo: “Si me conocieras, ¿tendrías el valor de decirme ciertas cosas? No lo creo. Entonces, ¿qué te da el valor para decirme que soy asquerosamente anoréxica? martina es solo una persona Estructura muy atlética y delgada.¿Por qué debería sufrir tales críticas? Además, como bien destacó, la anorexia es una enfermedad que no debe utilizarse para tratarla. Se burla de alguienPor eso esperamos que muchos escuchen sus palabras.