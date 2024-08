“Mario Russo y yo nos dejamos llevar. Ahora estamos tratando de decidir qué hacer».

Nunca dice la última palabra. Pero Samantha Toni está pasando por un momento muy sensible en su vida de casada. «Es un momento difícil para mí. Estoy pasando por una fase complicada en mi matrimonio y me enfrento a un cambio fuerte». Cuatro años después, su matrimonio con el cirujano plástico Mario Russo parece haber terminado. “Sucede que tenemos que cuestionarlo todo, pero normalmente, después de estas fases tan negativas, llega también el momento del renacimiento: tengamos esperanza”.

Visiones





Gaia: “Tony Ivey no es difícil. «Al principio tenía una idea diferente de él, pero es una persona sensible».

Reconocimiento

Samantha habla semanalmente con Di Più desde su casa en Roma. No ha regresado de Dubai, donde se mudó con su marido para estar cerca de él.

Sin embargo, “ahora estoy reorganizando mi vida en Italia, en Roma – continúa el boletín semanal de Osvaldo Orlandoni – porque quiero retomar mi trabajo en televisión y estoy evaluando diferentes propuestas. «Cada elección en mi vida siempre ha sido hecha con amor y sé muy bien que esta gran distancia sólo aumenta la distancia entre Mario y yo, pero sentí que esto era lo correcto».

Pero tuvieron un amor arrollador que los llevó a casarse unos meses después: se conocieron en el tren, intercambiaron números de teléfono y “unos diez días después de ese primer encuentro decidimos pasar un tiempo juntos, y él llegó de Dubai a una casa muy romántica”. lugar.» Cerca del lago Pedeloco, en la ciudad de Terni. Fueron días mágicos y emotivos. Un mes después, me pidió matrimonio entre montones de Capri y siete meses después de conocernos, el 15 de febrero de 2020, nos convertimos en marido y mujer. Un sueño, y eso también porque llegó Mario cuando yo dejé de creer en el amor por completo”.

Un sueño que parece haber terminado, con un duro despertar: “Ya no me amo, ya no me siento cómodo lejos de Italia”. ¿Y ahora? «Mario y yo estamos tratando de entender y comparar». La palabra definitiva aún no ha llegado, aunque parece muy cerca.