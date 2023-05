Mario Giordano, a la edad de 20 años hizo que todos se arrodillaran a sus pies: ¿lo has visto alguna vez?

El increíble cambio de imagen del periodista y presentador Mario Giordano. Mira la foto cuando era joven, ¿lo habrías conocido antes?

Mario Giordano Es un periodista y locutor famoso por su especial tono de voz y su apariencia imberbe, lo que muchas veces ha suscitado algunos cuestionamientos sobre su sexualidad.

De hecho, el motivo del tono alto de la voz y la falta de vello facial se debe a una enfermedad genética llamada síndrome de Kinfelter Se caracteriza por la presencia de dos cromosomas X en lugar de uno, lo que da lugar a diversos trastornos en los hombres afectados.

Algunos de los más evidentes son voz aguda, cabello escaso, senos más visibles e incluso infertilidad en algunos casos.

Este no es el caso del periodista y su esposa. paula Casado en 1991 y tiene 4 hijos o Alicia nacido en 1993, lorenzo Nacido en 1995 Camila , en 2003 y será, Nacido en 2005.

discutiendo

Mario Giordano Periodista nace cooperando con algunos periódicos importantes como Diario Libero Panorama Forjando relaciones duraderas, luego el gran salto a la televisión en 1994 cuando apareció con Jade Lerner en la transmisión Pinocho. Inmediatamente notado por los grandes Mauricio Costanzo, se convirtió en un invitado habitual en su programa histórico y en 200 su carrera despegó con el recién nacido Studio Aperto. Habiendo prestado también su rostro a Tg4, ha sido anfitrión desde 2018. fuera del núcleoemisiones sobre política y actualidad en las que destaca su peripeciada gestión, que parece sacada directamente de la gestión de los grandes Gianfranco Funari.

Como en toda conversación, no faltan las polémicas, y recientemente recordamos a la persona que nació entre el comandante de división y Fedez quien lo acusó, unos meses antes, de investigar su vida molestando a sus amigos de la infancia para probar su homosexualidad. Y lo atacó personalmente burlándose de su voz.

Mario Giordano: Foto de joven

La respuesta Mario Giordano En este choque de redes sociales, ella no tardó en llegar y escribió entre otros: «En cuanto a la voz, es un defecto físico que también me hizo sufrir mucho en el pasado. Me sorprende que tú, héroe de los derechos civiles, gran defensor de la civilización en el escenario de San Remo, te aferres a los defectos físicos de otras personas. Si tienes algo que decirme, dime lo que pienso o digo. No atacas a las personas con defectos físicos, especialmente si eres un defensor de los derechos civiles, ¿crees?

Hoy el periodista tiene casi 57 años y sigue siendo un hombre guapo, pero ¿has visto alguna vez su foto cuando era joven? ¿Lo has conocido antes?