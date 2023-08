Mario Balotelli, de 33 años, está en el gimnasio con su nueva novia

¡Feliz cumpleaños Mario Balotelli! El 12 de agosto, el futbolista completó 33 años: El recuerdo del atacante lo quiso celebrar con una larga sesión en el gimnasio, tal y como documenta en las redes sociales. «Los mejores deseos para mí, pero no disculpas»., escribió Super Mario, quien no tiene intención de saltarse los entrenamientos ni siquiera el día de su cumpleaños. En una historia posterior, Balotelli compartió los buenos deseos que le había hecho. La hija, Pia, nació hace once años de la expareja Raffaella Fico: «feliz cumpleaños papá», La chica, que está en las redes sociales, comentó con una cuenta privada.

Mario Balotelli tiene nueva novia, Cecilia

A sus 33 años, Mario Balotelli ha vuelto a pasar la página del amor. después Intenté en vano volver a los brazos de Rafaela Fico, El ex del Inter, Milán y Monza Relación cercana con Francesca Montique duró algunos años. La pareja estaba a punto de casarse pero al final todo se vino abajo. Y el hermano de Enoch decidió fríamente empezar de nuevo Cecilia, la glamurosa rubia con la que se dejó ver recientemente en Venecia. Balotelli También el padre del león.nacido en 2017 de una relación naufragada con una mujer llamada Clelia.