María de Felipe, frase que heló al caballero: «Me parece cerrado»

gemma galjani Todavía hablando de un hombres y mujeresel programa de citas que presentó maria devilipi En canal 5. Conocidos Silvio Parece haber llegado a su fin ahora. El caballero decidió terminar su relación cuando Lady Turin decidió no pasar una noche apasionada con él en Novara. Sin embargo, el público parece estar del lado de Gemma. Alguien podría criticar la forma en que se trata a la dama en el estudio.

Lea también: ¿Descargar María de Felipe? «Una despedida pesada»: Quién puede dejar a Amici

Hoy fue Gemma quien tomó la defensa armando encarnado, quien le dijo a Silvio: «Tal vez mi razonamiento estuvo mal, pero te vi bajar por una mujer y marcharte porque no estabas envuelto sexualmente. ¿Por qué no esperaste a que pasara eso en lugar de irte? Tal vez no lo hiciste». ‘t? Me siento lista. Nunca me permito programar sexo*». Silvio respondió: «Estás aquí para ver». En un momento, la azafata le preguntó a Jalghani si le gustaría volver a ver al piloto. Parecía reacia al principio y luego insinuó que quería obtener una explicación con el hombre, «pero no me parece que tuviera una intención sincera», afirmó De Felipe.

Lea también: Maria De Felipe Esta pelea tras bambalinas se vuelve viral

Efectivamente, Silvio confirmó que ya no quería seguir saliendo. «Me parece bloqueado, ¿verdad?«, repitió el presentador en ese momento. Sí, repitió el caballero. A pesar de esto, el enfrentamiento entre Gianni y Armando continuó, acusando el primero al caballero de querer avanzar la idea de que primero hay que casarse para poder seguir adelante. De Felipe intervino entonces en defensa de Encarnato: “No, Armando no dijo eso. Simplemente dijo que debería haber respetado su tiempo».