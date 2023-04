Marco Pridolin saliendo de Playa Tosta

En el episodio de esta noche de Isola dei Famosi 2023, Marco Pridolin fue el náufrago menos votado por el público: se vio obligado a abandonar Playa Tosta y ahora llegará a la isla de Santa Elena.

Lunes por la noche, 24 de abril de 2023, el segundo episodio deisla famosa. eliminación entre helena Briseida Y marco predolinamencionado en el último episodio, fue anunciado por la casera, Ilary Blasey. Marco Pridolin fue el náufrago con menos votos y por lo tanto se vio obligado a abandonar Playa Tosta. El mago no tendrá que abandonar el juego de forma permanente: irá a la isla de Sant’Elena.

quien fue eliminado en el episodio del 24 de abril

Marco Predolin tuvo que salir de Playa Tosta para el segundo episodio de la transmisión de Isola dei Famosi esta noche, lunes 24 de abril. El televangelista pierde ante Helena Prestis y, tras despedirse de sus compañeros de aventuras, se sube al barco. “Nunca he tenido suerte, siempre me lo he ganado todo en la vida. Soy un poco como el Pato Donald, no como Gastón”sus palabras Sin embargo, la aventura no termina para el retador: ahora deberá trasladarse a Playa Santa Elena, la isla para poder «eliminar».

Lo que sucedió en el episodio del 24 de abril de Isola dei Famosi 2023

El episodio de Isola dei Famosi abrió la noche del lunes 24 de abril con el tema de las serpientes: durante la primera semana, los náufragos tuvieron que luchar contra los animales y luego contra el fuego. Se habló de que Christopher pudo iniciar un incendio ayer, pero de forma incorrecta. Luego, Ilary Blasi aireó la disputa que se desató hace unos días entre Cecchi Paone y Nathaly Caldonazzo. Actriz en vivo acusada de intocable de «Tengo problemas con las mujeres».. Tras el anuncio de la menor cantidad de votos entre Pridolin y Prestes, el enfrentamiento entre Corinne Cleary y Fury Argento se intensificó. Entonces una historia cristina scoccia:»Es difícil aquí, me gusta mi valentía, pero a veces hablo y me atacan». Las pruebas se realizaron antes de las nominaciones. líder Quien vio al ganador Andrés Le Cicero.