Mara Mayonci, llegó una denuncia grave: apareció un video de él clavándola

Mara Mayonci ha sido clavada y se ha presentado una dura denuncia que podría destruirla, ya lo hizo y hay pruebas.

Hay una de las muchas noticias de chismes que mantienen en vilo a la web estos días. Estamos hablando de una diatriba. Historia de Instagram entre Mara Maionci y Tiziano Ferro.

Todo empezó cuando… Mara Maionchi fue invitada a Belve y cuando se le preguntó quién no estaba agradecido por su éxito, la discográfica nombró a Tiziano Ferro, después de algunas dudas. A partir de aquí comenzó una verdadera sensación mediática, sobre todo luego de que Vero decidiera responderle a la propia Mara a través de una historia de Instagram en la que reveló cosas completamente incómodas sobre su relación, además de un video muy explicativo sobre la situación.

La disputa entre los dos personajes famosos continuó durante algún tiempo, pero lo que queda más impreso son las acusaciones formuladas contra Maiocci por el propio Tiziano y no muy sutilmente. Al parecer, T.Eziano confirma la historia ya conocida en el sector de que Mara lo obligó en el pasado a ocultar su homosexualidad Lo empujó a perder algunos kilos para tener éxito.

Un vídeo publicado por Tiziano en particular parece «probar» a Mara y desmentir sus fuertes declaraciones. En resumen, las condiciones para la amnistía parecen cada vez más fuera de su alcance, especialmente para estas personas. A la luz de las “evidencias” presentadas por Ferro para sustentar su tesis. Debido a esta “queja” mostrada a través del clip en cuestión, Mayunchi podría sufrir algunas repercusiones en su carrera.

Palabras de Tiziano y la respuesta de Marat.

Tan pronto como tuvo conocimiento de las declaraciones de Mara Mayonci a Belf, sobre su supuesta falta de agradecimiento, el cantante radicado en California no dudó en responder de inmediato. «Te estaba agradecido y te lo demostré un millón de veces en un millón de ocasiones.“Tiziano escribe en la web y continúa: “Nos encontramos varias veces: en estudios de televisión, conciertos, camerinos y cada vez nos abrazábamos y nos reíamos de los viejos tiempos”. Luego añadió enojado:Si eso es lo que realmente piensas, ¿por qué no me lo dijiste en una de estas ocasiones?

Por el tono se desprende claramente que se siente una fuerte decepción por parte del artista hacia su antiguo maestro. Por su parte, Mara Mayanchi en la rueda de prensa del programa En el Festival de Eurovisión, admitió abiertamente que presionó a Vero para que perdiera peso, pero solo por su salud debido a su corta edad también. «Nada se hizo por la fuerza“La presentadora quiso señalar esto y luego aclaró su postura a través de una historia de Instagram.

El vídeo que incriminó a Mara Maiucci

De hecho, Mayunchi luego escribió en sus redes sociales, definiendo mejor su postura, es decir, que lo que más lamentaba era la ausencia de uno de sus alumnos. Sin embargo, yo soyEl vídeo publicado por el cantante latino pretende refutar esta tesis: Tiziano Ferro no está de acuerdo con ello y realmente ha denunciado, en el sentido que destacó, a su empresa. Seguidores De la «Mentira» de Maionchi.

En el vídeo, Tiziano Ferro abraza cariñosamente a Mara Tras bastidores en un show y él la besa cariñosamente. Esto daría fe del agradecimiento que Mayonchi siente que no recibió de Tiziano. Quizás la verdad, como todas las cosas, esté en el medio. Mientras tanto, estamos esperando a ver si habrá más giros ridículos.