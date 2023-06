Manuel le confiesa a Jana que la ama y luego intenta besarla, pero…

Veamos los avances de los episodios de Soap La Promessa, transmitidos por Canale5 en la semana del 12 al 16 de junio de 2023.

La promesa El va transmitido en el canal 5en el período de tiempo comprendido Entre las 14.45 y las 16.00. allá jabón llevarnos a España en 1913para una trepidante historia de amor e intriga, que nos hará compañía de lunes a viernes. Averigüemos juntos predecesor afiliado episodios Ellos estarán Emitido del 12 al 16 de junio de 2023.

Episodio del lunes 12 de junio de 2023

don alonso esta arruinado Y crucero Decidir entras personalmenteY sin su padreBarón, dale ayúdalo. CatalinaPor una vez, es estoy de acuerdo con la madrastra Y hace de todo para evitar que su padre acepte dinero de su suegro. Mientras tanto, el la salud de simona parece desesperado compromiso Y todos piensan que el cocinero está a punto de morir. cosechado aunque es convencido de que puede salvarla pero Debes encontrar medicina Lo que necesitas parece imposible de conseguir. LeonorY esta celoso de mauro Y ahora sin piedad, Conoce a teresaLa nueva criada de Jimena y la mejor amiga de la criada.

Martes, 13 de junio de 2023 episodio

allá La vida de Simona pende de un hilo Y cosechado Desafortunadamente Gran dificultad para conseguir adrenalina.que puede salvar al chef. Sólo Manuel podía ayudarla. Para llegar a Puebla y traer la propiedad a la finca. Luego me decidí por la hermosa Jana Pide ayuda a Luján Pero no se imagina tener que acompañarlo personalmente al pueblo y tener que luchar contra el tiempo para encontrar un médico. mientras piadosocansado de la situación con el Barón -que cada vez está más obsesionado- decide Alejarse temporalmente de La Promessa. crucero aún Preocupado por visitar a Conradocada vez más decidida a no cerrar el caso y continuar con la investigación.

Miércoles, 14 de junio de 2023 episodio

A pesar del cuidado brindado por Jana, sin embargo La salud de Simona no mejora.. Todos están muy preocupados por el cocinero que podría morir en cualquier momento. Catalinapreocupado por la economía familiar, llama a su padre a Venta de la mansión en Madridpara mantener la promesa sin embargo Don Alonso no piensa separarse de una de sus posesiones. a cosechado es dado Tarea de limpieza de granero Y así como tú haces el trabajo, ellos también Manera de hablar con Manuel. Los dos comparten sus sueños y Lujan le revela a la mesera cuánto le gusta volar Cómo le gustaría dejarlo todo para dedicarse sólo a eso. barón en lugar de Aparece en la finca con su sobrino Kuro.. cosechado Poder Te encuentras por primera vez El chico que cree que es su hermano!

Jueves, 15 de junio de 2023 episodio

Pia rechaza al Barón Y este, enojado, el decide irse Residencia en Llévate también a Curro. Jana no tiene forma de conocer al chico que cree que es su hermano. mientras conrado seguro eso El asesino de Thomas es la familia.O alguien capaz de robar el abrecartas de Cruz y esconderlo. Don Alonso lo está pasando mal; el Banco No piensa darle más préstamos.. En cambio, Leonor intenta hacer poner celoso a mauro Habla con Catalina sobre la fiesta. Quien quiere organizar mientras Manuel se siente abrumado con las responsabilidades que su familia le impone y Jana trata de apoyarlo. El niño, después de una noche pasada bebiendo, llega a casa y después de haber comido Le confesó a la criada que se había enamorado de ellaY Intenta besarla.

Episodio del viernes 16 de junio de 2023

don alonso tiene miedo de su situación financiera Y Le pide a Manuel que deje de volar Y cuidar el negocio familiar. catalina decide a Vendo joya muy valiosaque te guste para que puedas comprar el pienso necesario para los animales. Manuel se disculpa con Jana a traté de besarla Y le revela todas sus preocupaciones mientras La camarera está decepcionada de no haber conocido a Kuro.quien cree que es su hermano Marcus. La chica está decidida a conocerlo, pero se entera. Faltan tanto la imagen como el anillo de Thomas.. piadoso notas que yo Los sirvientes hablan a sus espaldas.; Después de obligar a Theresa a decirle quién inició los rumores sobre ella, el ama de llaves Conoce a Petra en persona.

La promesa El va Emitiendo de lunes a viernes en 14:45 en Canal 5.