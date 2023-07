Manuel Agnelli sobre ‘Epílogos’: ‘Me sentí como un preso’

manuel agnelli En una entrevista habló de Fuera de horasla histórica banda de rock alternativo que fundó en 1986.

«La gente cambia, pero también cambian los nombres, porque Afterhours es una banda que ha pasado por diez formaciones. Es cierto que algunas presiones llevan a relaciones complejas, pero también es cierto que uno puede funcionar en armonía. No sé por qué sucedió de esta manera, pero sé cómo. En algún momento me sentí como un preso, porque Afterhours era solo un grupo de amigos con la primera formación, y luego se convirtió en un «proyecto musical», que hizo grandes cosas, pero ahí nacieron las tensiones.

estas son las letras manuel agnelli en Fuera de horasreportado por ruidomag.

«Me congelé horas tras horas mientras se convertía en una máquina difícil de mover, como una gran compañía, lo contrario de lo que quería de la música. Amo mucho nuestro trabajo, los últimos dos trabajos, y estoy orgulloso de lo que hemos hecho, pero se ha convertido en un logro. Solo se organizaban grandes eventos y probablemente se hicieran giras posteriores para ellos, ahora se ha convertido en una marca registrada. Y el público quiere esto, las canciones que lo acompañaron en ciertas etapas de la vida, en su juventud, en el primer enamoramiento, de lo contrario se enojaría. Es humano, pero las nuevas piezas no son tan importantes, no importa si valen la pena. Así que aproveché la oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar mi libertad personal, para recuperar una audiencia para la música que toco y no solo para la historia que tengo, lo que me devolvió la forma armoniosa y un deseo enloquecedor de hacer música”.

¿Se acabó entonces la historia de la banda histórica? La respuesta ahora parece ser sí…