Manila Nazzaro, ¿El elenco vs Katia Ricciarelli? / «Tenemos que esperar el karma…»

amistad entre manila nazarote Katia Ricciarelli Terminé. Tras la pelea final, que tuvo lugar durante el episodio 43 de Gran Hermano Vip, la ex Miss Italia y cantante de ópera levantó un muro que, por ahora, parece infranqueable. «Doy mi corazón, pero cuando siento que no puedo o soy una miniatura, no es bueno»dijo Nazzaro durante el episodio con Alfonso Signorini. «Ahora hagamos la santificación. Me fui porque me acerqué a SulliEran los restos de Ricciarelli.

«En los últimos meses, nos hemos tranquilizado. Sé que no te gusta estar cerca de mí.‘, se sumó Manila a la cantante de ópera que concluyó de esta manera – «Nunca podremos volver a ser amigos.por supuesto no». El día después del episodio, entre Nazzaro y Ricciarelli, las cosas no cambiaron hasta que la tripulación de la ex Miss Italia, en una publicación de Instagram, lanzó una excavación que podría estar dirigida a Ricciarelli.

después de pelear con manila nazaroteY el Katia Ricciarelli Terminaron siendo nominados con David Silvestri y Natalie Caldonazzo y así se arriesgaron a ser descalificados en el próximo episodio. Mientras tanto, la tripulación de la ex Miss Italia, en su perfil de Instagram, publicó nuevas fotos escribiendo una leyenda que, para los fanáticos, podría interpretarse como una indirecta a la cantante de ópera. «A veces hay que dejarse llevar y esperar a que el karma actúe…», está leyendo.



Entonces, entre Ricciarelli y Nazzaro, ¿ha terminado definitivamente la relación? Durante la jornada de ayer, la cantante de ópera pasó la mayor parte del tiempo en su habitación mientras Manila estuvo con Mirjana, Jessica y Lulu.

