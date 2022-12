Maldini: El Milan no está satisfecho con el Scudetto, el gol más importante de la Champions. Hablé con Leao’| primera página

pipí MaldiniY el Director del Distrito Técnico de Milán, Ha sido entrevistado antes Televisión de Milán en el declive de Dubái. Estas son todas sus declaraciones a los canales oficiales del club:

¿Cómo es el equipo? “El equipo está muy bien, es una fase preparatoria y apuntamos a estar listos el 4 de enero para jugar muchos partidos igualados, y prácticamente repetiremos la primera parte de la temporada que luego fue interrumpida por el Mundial. El calor ayuda, también ayuda a sanar a algunos de los heridos, encontramos las condiciones perfectas para hacer entrenamientos dobles, que tal vez cuando estamos en Milanello no hacemos tanto, creo que estar solo es trabajo y sacrificio, además de unidad Después de unos días separados nos encontramos, comenzamos a hablar sobre cuáles deberían ser nuestros objetivos «.

Sobre los heridos: “Tuvimos algunas lesiones, y esperamos recuperarlas todas o casi todas en enero. Podemos y debemos ser campeones en las cuatro competencias que nos quedan, porque poco a poco serán meses muy intensos, y tendremos para afrontar estas competiciones como el Milan, y el Milan debe esforzarse por vencer De todos modos. Sabemos que la Champions League es el objetivo más importante pero también el más difícil de conseguir, pero mientras tanto vamos paso a paso. Es cierto que llegará. en febrero, pero el partido contra el Tottenham nos dirá mucho sobre cuál puede ser nuestro camino en la Champions League de Europa».

Sobre los jugadores de la selección nacional durante la Copa del Mundo: «Yo no los escuché, solo escuché a Rafa (Liao, ed.) pero a los demás no los escuché porque nunca sabes cuáles son los programas de la selección, nunca sabes cuáles son sus costumbres, y por lo tanto Les dejo disfrutar de este momento increíble que es participar en la Copa del Mundo, que es un evento maravilloso Verdaderamente un futbolista profesional. Luego nos volveremos a encontrar aquí cuando llegue el momento de encontrarnos de nuevo».

Copa del Mundo Rossoneri: «Rafa ha hecho su parte de todos modos, dos goles en una Copa del Mundo no es poca cosa. Desafortunadamente no jugó mucho, creo que fue una buena experiencia de alto nivel para él. Por mucho que Olivier y Theo fueran estrellas del inicio, lo demostraron. Tengo que decir que estamos orgullosos de verlos en la alineación inicial y haber llegado a la final de la Copa del Mundo”.

Sobre Teo: «A la gente a menudo se le da crédito, pero mucho crédito es para ellos. Tuvo un comienzo deslumbrante en su carrera, luego se perdió un poco. Luego decidió venir a Milán, también renunció a muchas de las cosas que decía su contrato, volví al juego y redescubrí el impulso que hay que hacer». Tenerlo como un jugador con sus características, porque es un jugador en mi opinión que puede y debe mejorar mucho. Es único a su manera. «

Su foto de 2022: “Desde nuestro punto de vista deportivo, ganar el Scudetto, y por lo tanto el partido en Sassuolo, cerró un período de tres años que comenzó en 2019 con un proyecto muy específico, que no contemplaba ganar el Scudetto sino volver a ser competitivo. Diría que esta es la imagen que se me quedó grabada. Por supuesto que estamos hablando del Milán y no podemos conformarnos con ganar el Scudetto, tenemos que ser más ambiciosos».

La vertiente económica del fútbol y la renovación con Emirates Airlines: «El aspecto económico en el campo del fútbol es necesario para la competencia, y esto ahora es una fórmula que lleva a algunos equipos a ser casi campeones deportivos con una cierta recaudación. Para ser campeones, debemos generar ingresos como campeones. Entre otras cosas, Emirates Airlines es el patrocinador de nuestro equipo durante 15 años hasta ahora, y creo que están acostumbrados a ese tipo de colaboración, por lo que estamos muy contentos de estar aquí ante todo, pero luego renovados por unos años más».