Malago: ‘Me arriesgué a un ictus, pero ahora estoy fuera de peligro’

«Tuve serias complicaciones en el corazón», reveló el presidente de Connie, Giovanni Malaghi, al hablar ante el Consejo Nacional en el Foro Itálico. «El 24 de diciembre -cuenta Malago- fui a operarme un ojo pequeño en el hospital de día, y tuve una arritmia, una fibrilación, como tengo un latido que nunca sentí. Tenía un alto riesgo de sufrir un ictus y un ictus, lo entendí». esto cuando finalmente me hicieron un electrocardiograma”.

Pero afortunadamente, el peligro fue identificado antes de que se convirtiera en algo grave: «Me recetaron unos medicamentos, después de unos días de descanso volví a sahba y se confirmó el diagnóstico. Salió bien y estoy fuera de peligro». Sin embargo, Coni Número 1 no entendió la raíz del problema: «Ahora ya no tengo ningún problema, pero el problema ahora es entender por qué: al 75% es presión excesiva, al 24% puede ser un problema coronario». , podría ser miocarditis por La vacuna está al 1% pero quedó fuera de las pruebas. Así que hice bien en tomar la tercera dosis de la vacuna. No podría contarles esa historia porque ustedes son mi familia «, Malago. concluyó.