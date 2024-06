Mahmoud habla por primera vez de su exmujer: “Estuvimos juntos cinco años y ahora nos hemos hecho amigos”.

De su vida emocional Mahmud Es muy celoso: las declaraciones privadas son realmente raras. Ahora, el artista de treinta y un años le habla. Revista de papel De su album En las camas de otras personasrevelar Luego de que tuvo una relación importante que duró «cinco años». Hoy “este amor se ha convertido en amistad”, pero… Dedicó una «canción 100% honesta» a su exnovia»: «Hay una parte donde digo: «Más que ser parte de un trío (Gestión tripartita«Ed., me gustaría algunas flores.». entiendo que a veces La otra persona puede sentirse atacada Porque algunas cosas deberían permanecer privadas. «Pero si bloqueo esta historia, perderé la oportunidad de conectar con la gente». Porque «cuando escribo canciones, si no pongo algo sobre mi vida privada, pierdo la oportunidad de crear esta relación íntima entre mí y yo». La gente que me escucha”. Por supuesto, Mahmoud no reveló la información sobre la identidad de su exnovio, repitiendo que fuera del mundo de las notas no le gusta hablar de su vida privada, ni siquiera con las personas más cercanas. : «Mi mamá siempre me dice que cuando escucha mi música descubre cosas nuevas sobre mí.».

Hoy el artista dice que está soltero. De hecho, en una entrevista con República Incluso anunció el pasado mes de abril: “Nunca me enamoro. Y si estoy enamorado, eso tampoco lo sé.. Soy un poco Complejo a nivel emocional. Estoy tratando de descubrir cuáles son mis bultos, mis bultos. Estoy trabajando en ello”. Dice que la última vez que se enamoró fue cuando tenía 16 años. Luego nada más: “Porque el enamoramiento se convirtió en otra cosa, y empecé a seguir una forma diferente de sentir”. Cuál no explicó el cantante y en todas las circunstancias, el niño no lo excluye de su futuro: «Lo admito, llevo un tiempo pensando en ser padre. tal vez sí tal vez no. Mientras tanto quiero un perro. Pero siempre estoy ahí».

Falta el amor, pero su carrera va sobre ruedas. y el nuevo album En las camas de otras personas Mahmoud dio «la oportunidad de Cuéntamelo con más detalle y sobre todo con mayor sinceridad.. Este es el disco más íntimo que he hecho jamás, porque he trabajado mucho en mí mismo durante los últimos años. Me di cuenta de que muchos aspectos de mi comportamiento eran negativos. Decidí trabajar en ello y no simplemente cerrar los ojos e intentar volver a casa. Hoy, la forma en que me comunico con gente nueva es diferente”.