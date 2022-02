Mahmood e Blanco sono i vincitori di Sanremo 2022, seconda Elisa, terzo Gianni Morandi: la classifica completa

È il momento di rispondere ad alcune domande da parte dei giornalisti. Sabrina Ferili Responde a chi le chiede se si sente pronta a condurre il Festival di Sanremo: «Nel mio bene e nel mio male sono semper stata nel mio, quindi gradisco rimanere lì. Io voglio fare l’attrice, magari crescere in questo aspetto, questa cosa di affiancare, uno, una divagazione mia fagazione al bene tema, non support. «piace la confusione di questo periodo, ognuno deve fare il suo e lo deve fare bene, non mi piace saltare di palo in frasca».

Viene posta una ordena a stefano coletta in merito al regolamento per evitare incursioni nelle performance, come è avvenuto con Jovanotti e Morandi: «Le faccio una domanda, dopo aver visto il duetto Morandi Jovanotti, e l’intervento dopo, lei pensa che quello abbia influito sul risultato finale? Io ci ho riflettuto molto, penso che se anche Jovanotti non fosse rientrato in scena, avrebbe ottenuto lo stesso riscontro da parte del pubblico, perché è stata una cosa incredibile che ritroveremo nelleri teche Rai».

Si aggiunge anche Amadeo: «Ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole e cantare ciò che vuole nella serata delle cover. Io non ospito nessuno ad avere un ospite in gara e non ospito nemmeno ad anunciare un mese prima l’ospite in gara, per poter aggiungere chi vuole anche all’ultimo momento. Io non sapevo dell’arrivo di Lorenzo fino a 24 ore fa, io che ho una persona che spero venga al Festival da tre anni, è vero che la gara va rispettata, con quella cosa Jovanotti non è venuto a fare la promozione di un bra , io gli ho detto che il pubblico io lo vedo intelligente, mi dispiace se qualcuno ha visto del marcio, perché non è così. È stato talmente un mio desiderio avere non un super ospite, un super amico, che non ha percepito un centesimo, è venuto per amicizia di Gianni e si è fermato perché glielo ha chiesto un altro amico. Non vediamo che ci sia semper qualcosa per avvantaggiare qualcuno, perché non è una cosa che mi appartiene, nemmeno di carattere, io lo faccio per il pubblico. La gente è estremamente intelligente e non vede il marcio in qualsiasi cosa».