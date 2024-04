Maduro relanza la serie animada «SuperBaffo» (con él mismo como protagonista) para reelegirse en Venezuela

presidente de venezuela, Nicolás Madurorelanzó la serie animada superbigote (SuperBaffo), siendo él protagonista, como parte de su estrategia electoral de cara a la votación del 28 de julio, donde postulará para un nuevo mandato. El líder chavista también anunció un reality llamado «Factor M» para elegir la canción que mejor se adapte a su campaña. Según algunos observadores, las iniciativas sirven al gobierno para intentar limpiar su imagen y desviar la atención nacional e internacional de la crisis política interna, especialmente después de que el principal candidato de la oposición, el ex diputado, fuera excluido de la carrera electoral. María Corina MachadoY también reemplazar este último con el filósofo. Corinna Uris. El ex Ministro de Petróleo fue arrestado recientemente Tariq Al-Aissami, acusado de cometer graves delitos de corrupción. El fiscal general, Tarek William Saab, calificó la operación como parte de una incesante campaña contra la corrupción, en la que también participan otras figuras clave como el ex Ministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpay el empresario Samark José López.