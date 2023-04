Maduro celebra diez años de tortura contra su pueblo

casa » extranjero » Maduro celebra diez años de tortura y violencia contra su propio pueblo

El dictador venezolano cumple dos décadas en el poder como sucesor de Chávez y dice estar «orgulloso». La Corte Penal Internacional publica espantosos testimonios de abusos sufridos por venezolanos

El dictador venezolano Nicolás Maduro cumplió hace unos días una década en el poder: dos décadas como sucesor de Hugo Chávez, si algo marcó su estadía en Miraflores, el palacio presidencial, fue la transformación de un régimen ya autoritario en una dictadura demente. Políticas económicas, que empobrecieron al país que hasta hace un cuarto de siglo era el más rico de América Latina gracias a las mayores reservas de petróleo del mundo. Con él en el poder, cerca de 8 millones de venezolanos tuvieron que huir, para evitar la persecución política, pero sobre todo, para no morir de hambre ya que durante algún tiempo el salario medio mensual fue de menos de diez euros al mes, y la economía va bien. . Para «dolarizar» y comprar comida para alimentarse se necesitan al menos 400€ cada 30 días.

Maduro está «orgulloso» de sus diez años en el poder

A pesar de toda la evidencia empírica, el dictador logró celebrar con redes unidas el hecho de sentirse “orgulloso de la lucha que hemos dado, y me siento orgulloso del pueblo venezolano, de los hombres y mujeres que están en el campo. historia que estamos escribiendo y me siento orgullosa, sobre todo, de la historia que aún está por escribir, esa será una historia más grande”. Si lograr que los aproximadamente 8 millones de seres humanos demacrados de Venezuela, de una población de 30 millones, huyan, la mayoría a pie, es un logro que vale la pena celebrar, Maduro tiene razón en celebrarlo.

Lo que nos devuelve a la realidad son los espantosos testimonios recogidos por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la tortura en Venezuela que se han hecho públicos en los últimos días, con casi total indiferencia de los medios de comunicación. 8.900 víctimas esperan algún día ver a Maduro en el banquillo de los acusados ​​en la corte de La Haya.

Tortura y violencia contra las personas. Testimonios

veces Aquí seleccionó sólo una pequeña pero típica parte del informe.Sección Participación de las Víctimas y Reparación» del CPI Para entender mejor de qué estamos hablando y por qué es correcto definir a Maduro como dictador o presidente de facto. En aras de estos testimonios, el fiscal de La Haya, Karim Khan, decidió continuar con la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela que lidera Nicolás Maduro.

Certificado número 1. Lo desnudaron y le dijeron a un rottweiler que le mordiera los testículos.

Certificado No. 2. “La víctima fue secuestrada por un gran número de funcionarios del SEBIN (007 Chavistas, ed.) quienes lo ataron de pies y manos, lo amarraron al carro del SEBIN y lo arrastraron más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo a la [homissis] Donde fue torturado durante 24 días. La tortura fue horrible. Le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con unos alicates; Lo asfixiaron cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían pesticidas, dañándole gravemente los pulmones; Le electrocutaron los genitales y órganos; le golpearon todo el cuerpo con paños mojados; Lo obligaron a ducharse cada hora con orina y heces”.

Certificado número 3. “Me esposaron a una silla con dos pares de esposas, tomaron un bastón eléctrico y lo conectaron con un cable largo a un tomacorriente, lo sostuvieron en mi pecho varias veces, rociaron agua en mis pantalones, específicamente en mis genitales, y descargó electricidad en mis testículos por lo que no podía sostener mi vejiga y orinar con mucha fuerza «. Con miedo. Todavía tengo marcas de quemaduras en mi cuerpo. Falsificaron un documento judicial que decía que estaba condenado a muerte y me colgaron del cuello. y me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas, los golpes fueron tan fuertes que me rompieron una pata de la banca, entonces me colgaron y perdí el conocimiento, todavía tengo cicatrices en el cuello, me llevaron a un área con otros presos y les dije a los internos que yo era un violador, luego me tomaron y me golpearon y abusaron, y me obligaron a practicar sexo oral”.

Certificado No. 4. Mi esposa fue constantemente abusada sexualmente con la amenaza de que si no lo toleraba no se le permitiría verme. Así, muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, la tocaron de manera inapropiada (agresión sexual) y en una ocasión la obligaron a quitarse el protector menstrual “para asegurarse de que no hubiera cosas escondidas, ” que fue enormemente insultante y degradante para ella. […]. Hubo una ocasión en que fue peor porque obligaron a nuestros hijos a ver a su madre y a su abuela desvestirse y querían desnudar a mis hijos también”.

Certificado número 5. “Un grupo de hombres del SEBIN irrumpieron en mi casa, me golpearon, me escupieron, me jalaron los cabellos, me dijeron que me iban a violar, me golpearon con una pistola y amenazaron con matar a mi familia porque yo era una ‘oligarquía fascista’. Luego me amarraron y me robaron el dinero y los víveres. Producto de estos repugnantes hechos, uno de ellos se quitó los pantalones. Me amenazó con violarme, me orinó y me dijo que le dijera a nuestra líder (probablemente María Corina Machado). , ed.) que ella era una terrorista fascista y que si continuábamos conspirando contra la revolución nos matarían. Más tarde vino mi esposo con mis hijos y me encontró en un estado terrible”.

¿Quién prefiere a Maduro?

Aparte de este terror, su principal efecto ha sido fomentar el surgimiento de gobiernos populistas de extrema izquierda en varios países latinoamericanos, que a su vez ponen en peligro algunos de los cimientos de las democracias. “Venezuela está actualmente a favor de una ‘limpieza internacional’”, escribió el miércoles un editorial en el periódico España. A B C Que vale la pena leer.

Refiriéndose sobre todo al presidente estadounidense Joe Biden, pero “cualquier estrategia para limpiar la imagen de Maduro está mal, porque no ha corregido nada en materia de respeto a los derechos humanos. Venezuela sigue siendo un régimen profundamente antidemocrático que busca el consenso de la comunidad internacional para legitimar todo un sistema de abusos. Los intereses geoestratégicos de Estados Unidos no deben encubrir la violación de derechos fundamentales en Venezuela.