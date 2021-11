Madres que intercambian bebés después de meses: fetos confusos en la clínica

A septiembre de 2019 Daphna Cardinale dio a luz a Me quedé embarazada gracias al bebé Fertilización in vitro que no se parece a ella ni se le parece El marido de Alejandro. la pareja de California Inmediatamente pensó que el niño no era su hijo, porque había piel oscuraSin embargo, inicialmente confiaron en los médicos de la clínica con la que entraron en contacto. Pero después de unos dos meses hicieron una prueba de ADN y encontraron la confirmación de sus sospechas. En ese momento, con la ayuda de la clínica, fueron a buscar a la pareja a la que por error le habían dado un bebé nonato y que dio a luz a otra niña una semana después. Luego de varias reuniones, los cuatro decidieron comenzar Procedimientos legales para el intercambio de niñasque tuvo lugar en enero de 2020.

La otra pareja pidió no ser identificados, pero Daphne y Alexander decidieron presentar una demanda contra el Centro de Salud Reproductiva de California en Los Ángeles y In VitroTech Labs, acusándolos de cometer delitos. Negligencia médica y encubrimiento fraudulento. «Nuestros recuerdos de dar a luz estarán para siempre confusos por el hecho de que nuestro hijo biológico fue entregado a otra persona, y el hijo que luché por traer al mundo no era mío», explicó Daphne en una conferencia de prensa.

«No se puede subestimar el sufrimiento y la confusión de mi familia», añadió. «En lugar de amamantar a mi hija, di el pecho a una niña y tuve que dejarla después». Además, reiteró que la situación era más difícil de manejar para su hija de siete años, quien luchó por entender el intercambio. La demanda explica cómo Cardinale y su esposo están siendo tratados por «síntomas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático» después del accidente.

El abogado Adam Wolfe, que representa a los cuatro padres, dijo que la otra pareja también planea presentar una demanda. Esta no es la primera vez que ocurre un episodio como este en los Estados Unidos de América. En 2019, otra familia en California se enteró de que su hijo nació en Nueva York: demandaron a la madre biológica, que se decía que quería quedarse con el niño, y el juez falló a favor de los padres genéticos.