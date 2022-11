Macron actúa como mediador para estabilizar a Venezuela

Ahora que el contexto latinoamericano se presenta favorable para la reanudación de las conversaciones, Francia es candidata a ser el principal patrocinador europeo del proceso de paz en Venezuela. La presidencia francesa organizó el viernes 11, el primero de los dos días del Foro de Paz de París, una reunión a puerta cerrada con los «mediadores» del gobierno venezolano y la oposición. Una entrevista de la que el presidente venezolano habló en primera persona y a favor de las cámaras, Nicolás Maduroel presidente francés, Emanuel MacroN, ambos son invitados a la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas (policía 27)En construcción en Sharm El Sheikh. Queremos iniciar «una acción bilateral que sea beneficiosa para el país y la región», dijo el inquilino del Elíseo, ante el llamado de Maduro a que París juegue un «papel positivo» en el proceso de paz. La reunión en la capital francesa deberá ultimar los detalles y normalizar las condiciones para la reanudación formal de las conversaciones oficiales entre las dos partes, próximamente a Ciudad de México. “Una vez que termine todo esto, quiero volver a escucharlo”, dijo Macron, y Maduro prometió que respaldará el progreso real del diálogo.

La mesa que debía abrirse en noviembre en la capital mexicana, el último de una serie de intentos que ya se han ensayado a lo largo de los años, ha sido detenida por primera vez por el gobierno de Maduro, en protesta por la detención internacional del asistente colombo-venezolano, alex saab, a juicio en Estados Unidos como testaferro del presunto tráfico ilegal en Caracas. La esperanza de que el diálogo no sufra nuevos retrocesos se deja en gran medida para cambiar algunas de las condiciones políticas regionales. “El continente se está remodelando”, dijo Macron en una entrevista con Maduro: la toma de posesión de Gustavo Petro al frente de Colombia fue decisiva en ese sentido. Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, restableció de inmediato las relaciones diplomáticas con el país vecino, luego de cuatro años de heladas. Venezuelaque desde hace un tiempo empezó a llenar anaqueles gracias a fuertes descuentos arancelarios a las importaciones, ahora puede retomar el comercio a lo largo de más de 2.700 kilómetros de frontera, la segunda más larga de la región.

La distensión con Colombia, que culminó con una reunión entre los dos presidentes celebrada en Caracas a principios de mes, quitó gran parte de la presión política que Venezuela había sufrido a lo largo de los años: Bogotá, el principal aliado de Estados Unidos en el sur . Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el líder de un consorcio de gobiernos que abogaron por el fin de la crisis venezolana con la caída de Maduro. Los gobiernos de izquierda del presidente argentino también sonríen a Venezuela, Alberto Fernández, y el chileno Gabriel Borek, se espera -con Petro y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador- en la reunión a puertas cerradas en París. Sin olvidar el inminente regreso a la presidencia de Brasil de Luiz Inacio Lula da Silva, cuya victoria en las encuestas frente a Jair Bolsonaro fue celebrada por Macron con especial atención: el presidente transalpino colgó en redes sociales un video del satisfecho llamado de felicitación realizado al líder activo.

No menos importantes, a la luz de la resolución de la crisis venezolana, son los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. No debemos olvidar, en efecto, que la gestión democrática del Presidente Joe BidenAunque oficialmente no ha aliviado la presión sobre Caracas, se ha comprometido -junto con Canadá y la Unión Europea- a revisar el plan de sanciones ante «avances concretos en el diálogo». Pero la votación de esta noche podría elevar la voz de los republicanos en el Congreso, menos inclinados a hacer concesiones a Maduro. Por otro lado, Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas certificadas de hidrocarburos del mundo, y ahora que la presidencia de Maduro luce menos volátil, importaron los artífices de la salida del aislamiento de Caracas. Fue el propio Macron, durante la reciente cumbre del G7 en Alemania, quien indicó que Occidente debería explorar todas las opciones para aliviar la presión rusa sobre los suministros energéticos, y tal vez incluso iniciar conversaciones con países productores como Irán y Venezuela.

El principal objetivo de la nueva ronda de negociaciones en la capital mexicana debe ser allanar el camino para las elecciones presidenciales previstas para 2024. En efecto, el mandato de Nicolás Maduro, cuya elección -en 2018- fue denunciada como viciada por irregularidades, especialmente en en relación con las restricciones de Acceso a los opositores. Como se ha confirmado Agencia Nova Según fuentes opositoras, el diálogo debería tener lugar en la capital mexicana «dentro de unos días», con toda probabilidad ya en noviembre. De momento, una de las fuentes señala que “todavía no se ha fijado una fecha concreta”, pero todo está listo y sólo “falta concretar detalles”. La delegación del gobierno estará encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras que la delegación de la oposición estará encabezada por Gerardo Cuchilla, Invitación al líder opositor Juan Guaidó a Washington. El diplomático Dag Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, será uno de los encargados de acompañar las conversaciones.

Por otro lado, la reanudación del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición ya fue mencionada en el comunicado conjunto emitido al término de la cumbre entre Maduro y Petro. El mandatario colombiano lee el punto 10 del comunicado, “deseándoles todo lo mejor para que se retome el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que es el diálogo que tenemos”. Parte de una declaración conjunta que contiene los primeros compromisos sobre la lucha contra el narcotráfico y la seguridad, pero también el desarrollo de las relaciones comerciales y las comunicaciones. Varios años después, un presidente de Colombia y Venezuela volvieron a unirse y conversar. Para reiniciar un camino difícil pero hay que practicarlo. Al margen del encuentro, Petro dijo que este comienza con la reconstrucción de las fronteras. «La primera reunión fue fructífera y logró buenos resultados», dijo Maduro, y señaló que la contraparte siempre será «bienvenida en la patria de BolívarEl encuentro se produce a raíz de la decisión de Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, de frenar la «aventura suicida» de secesión entre dos países.

