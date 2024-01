Luna enterrada en el satélite: es el único humano

Pocas personas saben que hay un ser humano enterrado en la luna: toda la verdad.

Pocas personas lo saben, pero hay un hombre enterrado en nuestro satélite. Sólo una persona ha podido tener el honor de ser acogida, después de su muerte, en tan solemne y solemne tumba: luna. La NASA reveló la noticia, haciendo soñar al mundo entero con el hermoso gesto otorgado a este ser humano.

El hombre no tenía idea de que sus cenizas podrían terminar en un satélite. “No creo que Gene alguna vez haya soñado que sus cenizas irían a la luna.«, fueron las palabras que anunció públicamente su esposa. Sin embargo, fue el primer hombre enterrado allí, pero seguramente no será el último: en este momento, otros 66 fallecidos vuelan hacia el satélite y se espera que aterricen en la parte noreste del satélite. 23 de febrerohasta siempre.

Luna, el hombre que tuvo el honor de ser enterrado allí

Estamos hablando acerca de Eugenio «Gene» zapatero, geólogo planetario de la NASA, envió sus cenizas a la superficie de la Luna el 6 de enero de 1998 con la misión Lunar Prospector de la NASA. Los 28 gramos de cenizas estaban contenidos en una cápsula de policarbonato sellada y iban acompañados de una carta que recordaba a la obra de Shakespeare 'Romeo y Julieta'.

¿Por qué Shoemaker obtuvo un entierro tan distinguido? Fue un hombre de carrera y mentalidad excepcionales que contribuyó a este Selección y entrenamiento de astronautas para la misión Apolo. En términos de geología lunar y cráteres de impacto. Además, lideró la búsqueda de agua en los polos lunares de la agencia espacial estadounidense y participó en el descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy, el primero en impactar con Júpiter en 1994. Tras entrenar a los astronautas del Apolo, Shoemaker se dedicó a las misiones Voyager y Clementine de la NASA para encontrar agua. en la Luna.

Se convirtió en el primer director del Programa de Investigación Astrogeológica del USGS. El único sueño que no pudo alcanzar fue convertirse él mismo en astronauta: un diagnóstico de la enfermedad de Addison se lo impidió. Pero no lograr su objetivo en la vida no le impidió volar al espacio: hoy sus cenizas reposan en el satélite al que dedicó estudios de su existencia. En cuanto a los otros 66 hombres, cuyas cenizas viajan en una cápsula para ser enterradas junto a él Corporación de entierro espacial Celestisson participantes de la misión Peregrine.