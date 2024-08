Lula, hay un “régimen muy molesto” en Venezuela – América Latina

Venezuela tiene un «régimen muy molesto». Así lo afirmó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista radiofónica.





Y añadió: «No creo que sea una dictadura. Es diferente, aunque sea un gobierno autoritario».





El Jefe de Estado brasileño volvió a afirmar que no quiere reconocer la elección de Nicolás Maduro hasta que ello se demuestre mediante la publicación del acta de votación.





Y añadió: «Maduro sabe muy bien que le debe una explicación a la sociedad brasileña y al mundo. Debe presentar las actas electorales y éstas deben ser certificadas por un organismo autorizado, en lugar de enviarlas a la Corte Suprema».





El presidente también destacó la diferencia de visión política con respecto a su Partido de los Trabajadores, al que reconoció como legítimo inmediatamente después de anunciarse la elección de Maduro. «No estoy de acuerdo con el memorando laborista, no lo creo. Pero no estoy en la dirección del partido», dijo.





Lula también planteó la posibilidad de volver a celebrar nuevas elecciones para romper el actual estancamiento en el que tanto Maduro como su rival Edmundo González Urrutia se han declarado ganadores. Añadió que «el mandato actual de Maduro sólo termina en seis meses. Si tiene sentido común hacia los ciudadanos venezolanos, puede convocar nuevas elecciones, establecer criterios de participación para todos los candidatos, crear una comisión electoral de un partido importante y permitir que todos los observadores internacionales sigan las elecciones.» Dijo. La oposición y el gobierno rechazaron la idea de Lula.



