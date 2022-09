Lukashenko se improvisa como carpintero y se burla de la UE por las sanciones: «No dejaremos que te mueras congelado» – VIDEO

amigo y aliado el presidente ruso vladimir putinlíder bielorruso Alejandro LukashenkoPublicó un video en el que improvisó con un hacha partidor de madera. En el video, que también fue transmitido por la televisión nacional bielorrusa, Lukashenko dice que está cortando leña para «ayudar a la Unión Europea a no te mueras de frio«El invierno que se avecina. Las palabras del líder bielorruso suenan a broma, además de a provocación, en medio de subidas muy fuertes de los precios del gas y la electricidad, vinculadas -en parte- también Sanciones DeLa Unión Europea Reverso Minsk Y el Él vuela para la guerra en Ucrania. Y mientras Lukashenko, frente a una pila de troncos, estaba ocupado con un hacha, dijo: «Ayudaremos a nuestros hermanos europeos, quizás algún día ellos nos ayuden». Pero el líder bielorruso no se detiene, sigue cortando leña y hace una “burla”: “Europa no puede exigir tanto abeto o abedul, lo importante es que se calienten”. Mientras tanto, las relaciones entre Minsk La Unión Europea está cada vez más tensa, y en la frontera con Ucrania hay Bielorrusia Puso a disposición de Rusia parte de su territorio para utilizarlo como base de un posible ataque en su contra Kyiv.

