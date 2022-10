Lukashenko para ayudar a Putin: desplegará sus fuerzas para apoyar a Moscú en la región. «La OTAN y la Unión Europea quieren golpearnos hasta con una bomba atómica»

Correo 200.000 hombres movilizados no fueron suficientes el presidente ruso vladimir putin Cambiar el rumbo del conflicto, al menos por el momento. Además, se pagan más ciudadanos a los que huyeron del país por miedo al servicio militar obligatorio. Pero el presidente ruso con todas las premisas conversaciones de paz El barco se ha hundido a corto plazo en los últimos días, quiere cambiar el rumbo de la guerra que ve decaer desde hace meses. Para ello, decidió expansión del conflicto Involucra a uno de sus aliados de hierro, el presidente bielorruso Alejandro Lukashenko.

así que jefe MinskTras llamar a una reunión urgente con las fuerzas armadas y de seguridad, anunció que Desplegará sus fuerzas Además de los rusos «en la región». Dice que una elección está ligada a la información en su posesión que indica una voluntad.Ucrania De querer atacar a su país, mientras Chico y algo Estados miembros de la Unión Europea Incluso considerarán diferentes opciones para un ataque a Minsk, incluso con el uso de Arma nuclear. “La situación alrededor BielorrusiaComo ya hemos dicho, la tensión se mantiene -dijo Lukashenko durante la reunión-, una de las razones es que Occidente sigue diciendo que el ejército bielorruso participará directamente (en la operación militar especial de Rusia) en Ucrania. Influenciados por estas historias falsas, los líderes militares y políticos de la OTAN y de algunos países europeos ahora están evaluando las opciones disponibles para lanzar una agresión contra nuestro país, incluso llevando a un ataque nuclear.

Juego de cambio de perspectiva que provocó una reacción inmediata deLa Unión Europea:: “Nos hemos dado cuenta de las falsas acusaciones del régimen de Lukashenko, lo son. Acusaciones infundadas. No es aceptable. Ucrania es la víctima aquí. Un portavoz del Servicio de Acción Exterior dijo que la UE insta al régimen de Bielorrusia a abstenerse de cualquier interferencia. Pedro Stanodurante lo habitual sesión informativa del mediodía con la prensa Participación, bielorrusa, que según las últimas noticias de Kyiv ya será una realidad. Ucrania acusa a Minsk de ofrecer a Moscú su territorio para lanzamiento drones iraníes Durante una redada el lunes por la mañana: “El enemigo usó drones modelo iraníes Reloj -136lanzado desde el territorio de Bielorrusia y simultáneamente desde Crimea Ocupados”, se lee en una nota del Estado Mayor ucraniano publicada en Facebook, especificando que la defensa aérea destruyó nueve de ellos.

En cambio, desde Moscú se intenta no desviar la regresión del campo del ejército de Lukashenko a otro. mostrar debilidadLo mismo sucedió con la movilización parcial. Así lo dijo el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrey KartapolovSeñaló que «la participación de las fuerzas conjuntas de Rusia y Bielorrusia en la operación militar especial no es necesaria. El grupo responsable de llevar a cabo estas tareas es totalmente capaz de realizarlas». Después de eso, explicó, «El despliegue de las fuerzas conjuntas es en respuesta a las acciones de nuestros oponentes, liderados por el régimen de Assad». Polonia Que en la frontera con Bielorrusia comenzaron a desplegar formaciones. Por lo tanto, obviamente no podemos permanecer indiferentes”.

Que cambios – La presencia del ejército bielorruso no parece poder cambiar el destino del conflicto, si solo se tiene en cuenta el factor numérico. Según los últimos datos disponibles, parece que las Fuerzas Armadas de Minsk están formadas por unos 60 mil hombressobre cualquier 300.000 soldados de reserva que se puede llamar cuando sea necesario. Los números son apenas suficientes para cambiar el curso del conflicto, incluso a la luz de un arsenal Ciertamente no al nivel de Rusia o Ucrania. Pero ciertamente pueden tener un papel no marginal en la determinación Nuevo mapa de guerra. Si bien el conflicto, desde el comienzo mismo de la contraofensiva ucraniana, se trasladó sobre todo a las regiones del sureste del país, la apertura de un nuevo frente en el norte, en la frontera con Bielorrusia, podría cambiar significativamente el equilibrio: un evento similar ocurrió durante las primeras semanas de la conquista, ejército Volodymyr Zelensky Tendrán que dedicar parte de sus recursos humanos y militares también a las fronteras con el país de Lukashenko, lo que supondrá un alivio, si no una pérdida, de la presión que se ejerce en estos momentos, especialmente en las regiones de JersonY el ZaporiyiaEn el Donetsk En el Lugansk.

Si esta pérdida de severidad, siempre que Moscú y sus aliados decidan explotar esa frontera como punto especial de presión sobre la vecina capital ucraniana, pudiera dar lugar a una reversión de la situación, con la consiguiente pérdida de territorio por parte de las fuerzas ucranianas, es imposible. decir por ahora. Al parecer, antes de recurrir a solución extremaes inútil Arma nuclear tácticaVladimir Putin está tratando de restablecer el equilibrio en la fase inicial del conflicto, cuando sus fuerzas avanzaron de manera lenta pero aparentemente implacable: crear más frentes para «suavizar» la respuesta y la capacidad de contraataque de los hombres de Kyiv. Si tiene la capacidad y la fuerza para hacerlo, solo lo dirán las próximas semanas de la guerra.