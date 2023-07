Lukaku, todo está perfecto. Inter al Chelsea: Sin un nuevo préstamo, compraríamos Big Rom

Guión

–

Es una aceleración importante. Y no es casualidad que ella llegara ayer. Este es exactamente el día en que el entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, anunció oficialmente: “Lukaku debería estar de regreso aquí el 12 o 13 de julio (el 12 para ser exactos, ed.). Si todavía es uno de nuestros jugadores ese día, lo primero que tiene que hacer es venir a mi oficina a saludarme, eso es lo que espero». Eso no va a suceder. Lukaku no estaría en Londres el miércoles. Forzando su mano e incurriendo en una multa. Pero no irá, más simplemente, porque ese día ya estarán en marcha las negociaciones para la compra del jugador por parte del Inter. De hecho, es probable que Ledour inicie oficialmente conversaciones con los Blues en el principios de la próxima semana. Pero en realidad, parece ser como si las negociaciones ya hubieran comenzado ayer. El Inter está listo para comprar al delantero belga de inmediato. Por dos razones. historia conocida desde hace días-, pero también cedido con reembolso condicional, por ejemplo, la clasificación a la Champions League, una de las hipótesis que estuvo sobre la mesa desde el principio. Los Blues solo podrían haber aceptado una cesión con obligación de compra. la segunda razón: poco o nada cambia para el Inter entre esta última fórmula y el acuerdo final. Quizás. También, entonces, proceder a lanzarse con esta última fórmula, que favorece a los Blues. en que numero El Chelsea no recibió otras ofertas de 50 millones de euros, las que el Al-Hilal colocó en la lista de Lukaku. Incluso en Londres, obviamente entendieron que no se harían otras propuestas similares. El Inter no quiere superar los 30 millones. Pero razonablemente, la parte fija debería ir acompañada de grandes recompensas, ligadas a los objetivos del club -clasificación de Champions, Scudetto, camino europeo- para acercarse lo más posible a la cuota de 40. Queda por encontrar, desde ayer por primera vez tiempo Inter y Chelsea acuerdan el método de un acuerdo. .