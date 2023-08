Lukaku Roma, noticias del mercado de fichajes hoy directamente

Fue hecho para Romelu Lukaku en Roma: el trato se cerró ayer a la hora de cenar



Hoy, sobre las 17.00 horas, el futbolista llegará al aeropuerto de Roma Ciampino en el jet privado de Friedkins.



Dan Friedkin volará el avión de Londres a Bruselas para llevar a Lukaku a Roma



El delantero belga recibirá unos 7,5 millones de euros



Lukaku se mudó a Roma cedido por una sola vez por 7 millones de euros



Dan Friedkin también llegó a Londres para negociar con las «mujeres de contrato» de los gitanos



Dumfries: "Contento per Lukaku alla Roma, lo rispetto molto"

Al termine di Cagliari-Inter (2-0 per i nerazzurri) Denzel Dumfries ha commentato il trasferimento di Lukaku alla Roma: "Ho tanto rispetto per lui, è un grande giocatore e lo scorso anno parlavamo la stessa lingua. Sono contento che abbia trovato squadra. Gli auguro buona fortuna, ma non segnerà contro di noi".

Ranieri: "Con Lukaku la Roma può lottare per cose importanti"

Nel post partita di Cagliari-Inter, Claudio Ranieri ha commentato il trasferimento di Lukaku alla Roma: "Sono curioso di vedere quante persone saranno a Ciampino domani. Sicuramente è un colpo importante, anche i giallorossi si iscrivono tra le squadre in lotta per fare qualcosa di importante".

Lukaku, lo stato maggiore romanista a Londra

Oltre al general manager della Roma, Tiago Pinto, e a Ryan Friedkin, arrivati a Londra nella giornata di venerdì, nella capitale britannica l'altro ieri era arrivato anche Dan Friedkin, il proprietario del club. Ma per concludere la trattativa con il Chelsea e con i rappresentanti del giocatore c'erano anche le "donne dei contratti" della Roma:il CEO Lina Souloukou e Anna Rabuano, Chief of Financial Planning dei giallorossi

Lukaku, il rendimento dell'ultima stagione

Nell'ultima esperienza in Italia, Lukaku è stato limitato a causa di qualche problema fisico, soprattutto nella prima parte della stagione. Con l'Inter un anno fa ha realizzato 14 gol in 37 partite: 10 reti in Serie A, 3 in Champions e 1 in Coppa Italia

Lukaku, i precedenti contro la Roma

Nella sua carriera, Romelu Lukaku ha affrontato in 5 occasioni la Roma, tutte nel nostro campionato e tutte con addosso la maglia dell'Inter. Contro i giallorossi l'attaccante belga ha messo a segno tre reti e offerto un assist vincente. Adesso ritroverà i suoi ex compagni nerazzurri come avversari e li affronterà con la maglia giallorossa

L'itinerario di Lukaku, da Bruxelles verso Roma

Non era a trattare a Londra, Romelu Lukaku, che arriverà a Roma da Bruxelles, dove il belga ha trascorso questi ultimi frenetici giorni di trattative. Sarà l'aereo privato dei proprietari della Roma a portare il nuovo acquisto giallorosso nella sua nuova destinazione. Lo stesso Dan Friedkin sarà il pilota dell'aereo che da Londra andrà a Bruxelles, per prelevare l'attaccante e portarlo fino all'aeroporto di Ciampino

Lukaku-Roma, l'annuncio della chiusura dell'affare

Ieri sera quando in Italia erano circa le 21 è arrivata la notizia della chiusura dell'affare, per il belga, che diventa dunque un nuovo giocatore della Roma: ecco il momento in cui l'inviata Valentina Mariani ha dato la notizia

Lukaku alla Roma, i termini dell'accordo

L'attaccante belga torna dunque in Italia, ancora una volta in prestito secco oneroso dal Chelsea, senza diritto e obbligo di riscatto: la cifra del prestito è leggermente più alta di quanto previsto, non più 5 milioni + 2 di bonus ma 7 milioni fissi per il prestito, cioè più o meno quanto aveva pagato l'Inter per averlo l'anno scorso. L'ingaggio di Lukaku sarà ridotto rispetto a quanto avrebbe percepito a Londra: guadagnerà infatti circa 7,5 milioni

Lukaku, l'accordo ieri sera a Londra

L'accordo definitivo è arrivato ieri, al termine di una giornata frenetica, ieri a Londra. Oltre a Tiago Pinto in mattinata era arrivato nella capitale britannica anche il proprietario della Roma Dan Friedkin. E l'accordo è stato alla fine trovato tra i giallorossi e il belga, intorno all'ora di cena

Lukaku, oggi alle 17 a Roma

Romelu Lukaku sbarcherà in Italia oggi, nel pomeriggio, intorno alle 17. Il belga atterrerà all'aeroporto di Roma Ciampino, a bordo dell'aereo dei Friedkin, guidato dallo stesso proprietario del club giallorosso, Dan Friedkin

Lukaku-Roma, è fatta

Dopo una lunga e complicata trattativa, dunque, Romelu Lukaku torna in Italia e sarà un giocatore della Roma. Decisiva la giornata di ieri, quando si è trovato l'accordo a Londra tra i giallorossi e il belga

