Lucio Presta sobre Amadeus: “De la gratitud al rencor: por eso rompimos”

terminar con Amadeo? «El final triste es que Giulio Andreotti tenía razón. La gratitud es el sentimiento de la víspera y el síndrome del despecho del beneficiario es un síndrome atribuido a nuestro tiempo y también a las grandes personas.» como Lucio Presta que en una larga entrevista con Periódico Realiza un seguimiento de las etapas de la relación con el anfitrión. “El primer festival de San Remo juntos fue una obra maestra de complicidad. Amadeus ni siquiera sabía por dónde empezar a formular la lista y lo que seguiría con él y su familia”, pasé unos días en La Coruña, en España, escribiendo. la lista completa que luego le llevó a Ray como su trabajo”, dice Presta, explicando que juntos también formaron “un equipo de redacción, dirección, escenógrafos, director de fotografía, coreógrafo, etc.”, y seleccionaron cuidadosamente el copresentadores: “A algunos de ellos los conoció por primera vez en vivo durante el rodaje en Saarimo”. En cuanto a la parte musical, “desde el día uno tuvimos reuniones de discografía juntos”. En definitiva, una relación sólida de confianza incondicional, al menos para “cuatro festivales”.

Poco después de empezar a trabajar en el quinto proyecto de San Remo, el director dice: «Me di cuenta de que algo andaba mal: Amma siempre decía que no y rechazaba todas las ofertas». Entonces «pedí una reunión con él y la respuesta fue que tenía mucho que hacer». Presta dice que en junio de 2023, Amadeus solicitó, en relación con Arena Suzuki, un programa producido por Arcobaleno Tree (empresa cuyas acciones había vendido Presta pero de la que seguía siendo director) “que fuera compensado por la empresa por la dirección artística y que 100 por ciento de los derechos de coordinación» y su hijo «cedió parcialmente a su insistencia»: «Admitió 90 mil euros, además de los pagados en años anteriores y también – según Presta – dinero indebido regularmente emitía facturas con la frase 'artístico'. dirección', lo que contradice la opinión generalizada de supervisión.

«Honestamente, creo que lo empujaron a hacer esto y no lo reconozco en ese gesto», añade el director, explicando que Amadeus «luego anunció su intención de romper la relación una vez finalizado el festival». Luego, «unos días después», le escribió una carta «diciéndole que prefería terminar nuestra relación inmediatamente porque mi presencia lo habría incomodado en el festival». “En esa ocasión me aseguró que honraría el pago de mis cuotas hasta el final del contrato (agosto de 2024)”, y luego me informó “que tenía intención de pagar sólo hasta diciembre”. Por ese motivo, anunció el despacho jurídico. Había dado instrucciones para proteger mis intereses”.