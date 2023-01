Luca Onestini: «No tengo miedo, no me postulo» – Gran Hermano VIP

después de escuchar luca onestini Volvemos a hablar de su odio Nikita luego chocar con ella, Oriana No oculta su molestia y después de un rato en el patio le pregunta a la persona preocupada por las razones de su acción.

La venezolana vio a su compañera de cuarto acercándose a Nikita y tratando de jugar billar con ella, lo que luego derivó en una breve discusión entre ambos, y al no entender por qué, mostró su disgusto y desconcierto. En Cortiletto, los dos abordan el problema: Oriana siempre es lo primero, simplemente no lo entiende. VIP comienza a hablar en voz alta con Giaele solo para que Oriana lo escuche.

Recluidos en un rincón, comienzan a verse cara a cara y Luca le cuenta a Oriana la discusión que acaba de terminar con Nikita: Hablé con la otra, le dije lo que pensaba.. La venezolana está convencida de que hablar con ella fue innecesario, «Es provocativo». Él responde, pero Luca no parece interesado y dice con valentía que está listo para la confrontación: «Encontró algo para sus dientes»..

Por su parte, Oriana no entiende por qué Luka regresa nuevamente con Nikita, pero el importante personaje le explica que lo hizo para provocarla, y al ver que estaba jugando al billar sola, le dijo: «¿Te gusta ganar fácilmente?» Por lo que nos dice Luka, no le teme a la confrontación, y molesto por el comportamiento de Nikita con quien sigue evitando la confrontación, dice que también está listo para la provocación: «No tengo miedo, camino con la frente en alto, no me escapo».

«Tú eres el que buscó la situación». Responde Oriana, señalando a Luca que él fue el primero en ser provocado y buscando el enfrentamiento, pero Luca se muestra indiferente y convencido de que no ha hecho nada malo, sino que acusa a Nikita de cobardía y de huir de cualquier situación.

Oriana admite, quizás con un toque de celos, que la escena que presenció la desconcertó, pero Luca la tranquiliza: Nikita, para él, sigue siendo un enemigo.