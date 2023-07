Luca Bizzarri cumple 52 años: primer encuentro con Paolo Kissioglu, vida muy privada, 7 secretos

«Génova es el lugar al que siempre vuelvo. Llego cerca del pueblo, abro la ventana y respiro. Es como volver con una mujer que ya sabes que te hará sufrir pero no te importa, tu lugar está al lado de ella”. El actor y comediante Luca Bizzari nació el 13 de julio de 1971 en la capital de Liguria y hoy tiene 52 años. ¿Su lugar favorito? Pequeña playa aislada cerca de Bocadassi. Se llama Santa Chiara y hoy es una espina clavada en mi corazón porque me recuerda a la época en que yo era un chico que iba a bucear y se quedaba despierto hasta tarde con las chicas. Ten cuidado de que si hago esto ahora, a los cincuenta, moriré”.

Luca y Paolo (que tocaban juntos en el grupo Marcy Cabaret de Cavalli) alcanzaron una gran popularidad a finales de los 90 gracias a Ciro, hijo de Target (1997-1998) y Ciro (1999), espectáculos de humor en Italia 1. En 2000 se convirtió en MTV Trip, el viaje por carretera del dúo Comedy on a Wagon fue un éxito de culto menor. En los años siguientes, entre otros, Mai dire Gol (2001), Le Iene (2001-2011), la sitcom Camera Cafè (2003-2017) y, en 2011, presentó el Festival de San Remo con Gianni Morandi, Belen Rodriguez y Elisabetta. Canales. En el currículum del dúo, también hay muchas películas, como «Then Mambo!» de Lucio Pellegrini (1999), la epopeya «Imatore» de Paolo Genovese y «The Most Beautiful Day» de Andrea Zalon (2022). De 2017 a 2021 Luca y Paolo lideraron a los que…. En 2023 participaron en LOL 3 y actualmente están curando la parodia de portada de diMartedì en La7.

Desde 2017 hasta octubre de 2022, Luca Bizzarri ocupó el cargo de presidente de la Fundación Cultural en el Palacio Ducal de Génova. “Conocí un mundo que no conocía, y mi presencia en él muchas veces era desagradable porque yo era uno de los pocos que, desde cualquier punto de vista económico y narcisista, no tenía nada que ganar”, dijo Bizzarri el día que dejó el presidencia “El Palacio Ducal es una estructura compleja y precisa, y me gustaría agradecer a cada trabajador, cada técnico de mantenimiento, cada gerente y cada colaborador ».

Social Media Manager Carlo Calenda (por un día)

Una curiosidad: en 2020 Luca Bizzarri dirigió la cuenta de Twitter de Carlo Calenda durante unas horas. Unos años más tarde, los dos se involucraron en una disputa social activa. “Ha demostrado ser el político más enojado”, dijo Bizzari a Corriere hace unos meses, “. Ahora ya no me sigue. Ya no es mi novio, actuaba como si tuviera 16 años. Pero todavía tengo la contraseña de su perfil, puedo iniciar sesión y volver a seguirme, pero no lo hago”.