Los videos de juego de Harry Potter: Quidditch Champions tomados de las pruebas de ejecución se han filtrado a la red

Se han filtrado avatares en la red. videos de jugabilidad a Harry Potter: Héroes del Quidditch Extraoficial, tomado de pruebas del juego lanzado hoy y compartido en las redes sociales por alguien que aparentemente no teme las consecuencias de violar un acuerdo de confidencialidad.

Harry Potter: Quidditch Masters se anunció el mes pasado para PC y consolas. Como su nombre indica, es un juego de deportes multijugador basado en Quidditch, el deporte ficticio del universo de Harry Potter que se juega sobre escobas voladoras.

Según lo informado por Insider Gaming, se han compartido dos clips de juego en Reddit. El primero muestra parte de un archivo. Partidos multijugador. Sin embargo, dada la corta duración y las habilidades del streamer (no es casualidad que su equipo pierda entre 20 y 80), es realmente difícil hacerse una idea de la dinámica del juego.

En cambio, la segunda película muestra menús de archivos. Personalización de avatares. Los jugadores podrán elegir si crearlo desde cero con un editor o adoptar las características de los personajes del universo de JK Rowling, incluidos Harry Potter y Draco Malfoy. También puedes personalizar la escoba voladora y el camino mágico por el que se lanza, los efectos visuales del «gol» y la pose de victoria.

Por el momento sabemos que Harry Potter: Quidditch Champions ha sido desarrollado por Unbroken Studios y ha estado en proceso durante varios años. Todavía no hay una fecha oficial establecida en este momento, con el juego actualmente en desarrollo. computadoras y consolas Todavía no se ha anunciado, pero es probable que llegue no solo a PlayStation y Xbox, sino también a Nintendo Switch.