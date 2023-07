Los sonidos de las estaciones. OBJETIVOS GALL, ADMIN VINGEGAARD, ARCOS TADDEO. CICCONE ES FELIZ, PERO MIRA A FELIX

Félix Gal. 10 Y elogiar. ¡La chica cantante que anota! El objetivo está conseguido para el austríaco de 25 años que hace su propia etapa reina, que hace de los suyos el pico más codiciado. Es una victoria de etapa digna de un recuerdo, y sobre todo de la que recordará y hablará en los años venideros, cuando el recuerdo se convierta en sueño y él lo convierta en leyenda. El techo de la rotonda austriaca, el Col de la Luz, adquiere el pico más alto, «Memorial of Henri Desgrange», de Cima Coppi. Tras ganar una etapa en el Tour de Suiza, el chico Agr2 (los hermanos Alborghetti Rosti son motivo de celebración) se hace con la etapa reina de este Tour, la etapa de Courchevel, la etapa del 2000 de Marco Pantani, pero hoy a las 20.00 horas. Volveremos a saber de él: este hombre se dejó llevar por los hechos.

Simón Yates. 10. Llega, unos segundos menos que el austriaco, una treintena, pero el gemelo de Jayco, Al Ula, hace una carrera de alto nivel, que lo lleva más alto (saltando tres lugares), donde está absolutamente nivelado.

Piel Bilbao. 8. Es, discúlpeme, la hermosa Belo Bilbao. Lanza tu corazón por encima de la valla y lucha como un auténtico gladiador, con el típico orgullo vasco. Obtenga una posición en la tabla de clasificación: ¡Apertura!

Jonas Vingaard. 10. Él es el «Rey Corredor». Nos guste o no, es lo mejor. Dane también lo presentó como la Reina, lo que no termina en El Rey Pescador, pero es útil para cerrar cualquier discusión sobre el arreglo. Ahora solo queda salvar el pellejo, mirar por encima del hombro y defenderse de lo inesperado. Es el hombre más fuerte: Courchevel no lo dice (¿un poco de cansancio o un poco de ganas de sorprenderse tras una victoria que levantó murmullos y planteó interrogantes? Mahh…), pero Tadezh Pogacar lo dijo sin tantas palabras, una curva entrenada a 15 km de la meta, admitió su superioridad.

David Godot. 7. Raza conservadora de inteligencia y sacrificio. No hace nada que encadene el corazón, pero mientras tanto se aferra a los primeros diez: ¿y quién lo mueve?

Tobías Johansen. 7. El noruego de Uno-X de 23 años es una de las grandes sorpresas de este Tour, un corredor de primer nivel que en su debut en las carreteras de Francia ha demostrado su valía en el podio y sobre todo cuesta arriba.

Chris Harper. 7. El australiano de 28 años de Jayco AlUla se lanza a la escapada de hoy y hace un gran trabajo por la causa común: muy bien.

Rafal Maika. 7. Adam Yates acompaña el mal día de Pogacar y lo mantiene al frente: en el podio.

Adán Yates. 6.5. El escenario es cualquiera puede pasar, los gemelos emiratíes-emiratíes ligeramente recocidos llegan allí.

Jay Hindley. 5.5 Es una liberación lenta, incluso si realmente no te sueltas. Todavía pierde dos lugares, pero sigue siendo séptimo.

Tadej Pogacar. 10 A quince kilómetros y medio de la meta, se apaga la luz. Camiseta abierta para buscar consuelo, rostro ceñudo, ojos muy abiertos y apagados. La fatiga vuelve al héroe. Marc Soler le acompaña hasta la meta. Para quien sufre hoy de problemas estomacales, Courchevel es realmente un calvario, de sufrimiento sin fin. Tan infinita es nuestra admiración, por el héroe herido, que aplaudimos como nunca antes.

Será Julio. 8. La Pimpa hace suyo el Col de Saisies, al igual que el Cormet de Roselend. Il Cicco también se lleva 5 puntos en la tercera prueba del día de Gpm, Notre Dame du Pré. Hace lo que tiene que hacer, aunque al final le gustaría vender cara su vida, pero al final entiende que es mejor dejarlo ir: hay más para gastar, y es mejor esperar. descuentos

Alexei Lutsenko. 35. Ciccone sale cuesta abajo con Alaphilippe y Neilands y en la segunda aspereza del día (Cormet de Roselend) alrededor de 50 kilómetros de carrera el auto se compone de 35 de la siguiente manera: Alexey Lutsenko (Astana), Rui Costa (Intermarché Circus Wanty), Gregor Mullberger (Movistar), Guillaume Martin (Cofidis), Rigoberto Uran y Magnus Kurt Nielsen (EF), Tobias Johansen y Jonas Gregaard (Uno X), Wilko Keldermann y Tysge Bennott (Jumbo Visma), Belo Bilbao y Jack Haig (Bahrain Victorious) , Julian Alaphilippe y Dries Devenens (Soudal Quick Step), Clement Champusin y Simone Guglielmi (Arcaia Samsic), Matthew Denham y Kevin Vermaerk (DSM), Rafal Majka y Marc Soler (UAE), Matthias Skgelmos y Julio Ciccone), Felix Gall, Nance Peters y Ben O’Connor (Ag2r Citroen), Simon Yates, Lawson Craddock, Chris Harper (Gaico Ela), Christs Nilands, Nick Schultz, Hugo Holly (Israeli PM Tech), David Godot, Thibaut Pinot, Stephan Kong y Valentin Madwas (Grupama FDJ).

Ben O’Connor. 8. El ciclista australiano de 27 años de Ag2r lidera el grupo de cabeza con grandes carreras. Una actuación de altísimo nivel, para el mérito de su capitán Felix Gall. En esta gira, hoy, esta es la primera vez que realmente lo hemos visto en la pelota.

Nelson Bowles. 4. Despega al instante, en la primera pasada del día. Llega al límite, la luz de advertencia indica la reserva: el fin de las ambiciones.

Alexis Renard. 17. La Courchevel para el ciclista Cofidis. En una caída ayer en la primera curva de la contrarreloj, se rompió el codo. hasta luego.

Phil Bauhaus. 17. El corredor de Bahrein, Victorious, no puede triunfar y se ve obligado a retirarse: no estará en el juego para los tres corredores restantes.

Claudio Chiappucci. Noventa y dos. Salimos esta mañana de Saint Gervais Mont-Blanc, lo que significa mucho para nosotros los italianos, significa mucho y, sobre todo, genera victorias. En 1990 Gianni Bugno ganaba el Alpe d’Huez y en 1992 Claudio Schiappucci escribía una de las páginas más bonitas del ciclismo que llegaba al final de un extraordinario y loco viaje en solitario a Sestriere. Ayer alguien olvidó ese vuelo inusual. Claudio, en las redes sociales, no dejó de señalarlo con su proverbial actitud. Solo le doy una mano.