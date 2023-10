Los precios de los coches están bajando y se avecinan grandes noticias: márcalo en tu calendario, este será el mejor momento para hacer negocios

Llegan buenas noticias para todos los automovilistas y para muchos italianos que buscan un SUV para comprar. El mercado empieza a sonreír a los valientes y los precios de los coches finalmente caen: todo se revela y ahí está la cita

Estos no han sido años fáciles para la industria automotriz. consecuencias Crisis epidémica Continuaron haciéndose sentir y tuvieron un impacto significativo en el costo y la economía del mercado del automóvil. Basta pensar en los enormes tiempos de espera que se han producido en los últimos años en el nuevo sector. Y cómo estos retrasos llevaron a los dioses Los precios aumentaron aproximadamente un 50% Sobre el coste de los coches usados ​​de kilómetro cero o listos para su entrega.

En definitiva, no fueron años felices para quienes se vieron obligados a comprar un coche con tracción a las cuatro ruedas. Ahora, sin embargo, La tendencia finalmente podría sonreír a los automovilistas Italianos y otros. ¿como? Con la caída de los precios que pronto afectará a todo el mercado del automóvil, lo que dará un impulso a la economía, sin necesariamente tener que depender de la ayuda y el apoyo de bonificaciones gubernamentales, incentivos medioambientales, etc., etc., cuanto más aporte su inversión. Después de todo, ya hemos llegado a un punto exasperante para compradores y fabricantes. Lo demuestra una voz autorizada como JP Morgan, que atestigua cómo el valor de los coches ha aumentado un 42,5% en los últimos dos o tres años.

Tras el boom, el declive: 2024 sonreirá a quienes quieran comprarse un coche nuevo

Punto de estancamiento, que ahora se prepara para entrar en una tendencia bajista. ¿Por alguna razon? Reducir a la mitad los costes de producción de quienes fabrican un coche. Los fabricantes gastarán la mitad de esa cantidad en la última generación de baterías, lo que garantizará precios finales mucho más bajos y un rango de costes más bajo para quienes busquen un coche eléctrico nuevo.

La nueva plataforma de Stellantis, «Smart Car», también da ejemplo. Este último dio origen a una nueva marca. Citroën E-C3 Lo más probable es que también dé origen al próximo Fiat Panda. Coches totalmente eléctricos, pero a precios exactamente iguales a los de sus homólogos con motor de combustión. Así, entre 18.000 y 20.000 euros (e incluso un poco menos) por un vehículo eléctrico nuevo en el concesionario. el 2024 sonreirá a los automovilistas: La nueva tendencia del mercado conducirá a una disminución del valor de catálogo del coche entre un 10 y un 20%, así lo confirma una vez más el estudio de JP Morgan.