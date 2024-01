Los países bálticos ponen en riesgo nuestra seguridad

15.03

Navalny: el gobierno de Putin colapsará

El gobierno de Putin «se derrumbará y se desmoronará» y «en este momento no debemos rendirnos, sino permanecer fieles a nuestras convicciones»: así escribió el opositor ruso Alexei Navalny en un post que publicó con motivo del tercer aniversario de su regreso a Rusia y por tanto su regreso a Rusia. Fue detenido por motivos políticos. «Ciertamente no me gusta estar en prisión. Pero no renunciaré a mis ideas ni a mi país», escribió Navalny en la publicación, explicando su decisión de regresar a Rusia desde Alemania, a pesar de saber que correría el riesgo de ser encarcelado.