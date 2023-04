«Los padres de Louis y Marie Ducret» – The Daily

Alberto Mónaco El nacimiento de un nuevo bebé real se anunció oficialmente en el Palazzo Palace el martes 4 de abril. Él y Charlene de Mónaco están encantados de haberse convertido en tíos abuelos. Efectivamente, ella vino al mundo. La primera hija de Louis DucreuxEres de su esposa, Mary. Así es como Stephanie Monaco se convirtió en abuela.

Albert de Mónaco hace un feliz anuncio

Charlene de Mónaco y su esposo Alberto están emocionados con la llegada de su nieta. No es casualidad que el príncipe quisiera anunciar públicamente el nacimiento del niño. También informa Monje MatinAlberto pronunció un breve discurso en el escenario de la Sala Rainiero III, donde presentó testimonios a los rescatistas de la Cruz Roja de Mónaco. Estas son sus palabras: «Mi sobrino Louis Ducroet y su mujer Marie están felices de ser padres de una niña». También las anunció junto a Alberto Camille Gottlieb, la hermana menor de Louis Ducroet, quien parecía orgullosa de ser tía.

Los padres de Louis y Marie Ducroet, Stephanie son abuela monegasca.

tuvo lugar el parto el 4 de abrilMamá y bebé están bien. con este hermoso evento Stephanie Mónaco se convirtió en el primero abuela. El nombre de la niña no fue revelado y no se publicaron fotos.

Como Louis y Marie Ducruet no son miembros activos de Roca, no tienen derecho a una declaración oficial sobre las características del palacio, pero Alberto todavía quiere honrar a sus nietos compartiendo la noticia del feliz evento. Los nuevos padres, que anunciaron su embarazo el pasado mes de noviembre, han vivido meses de dulce expectación en total intimidad. Incluso después del nacimiento de su hija, prefirieron no compartir la noticia de inmediato, y mucho menos fotos del bebé y la nueva mamá.

Pero todos en la familia están felices y orgullosos de la llegada de un nuevo bebé real al Palazzo. También porque las niñas son minoría, de hecho los hijos de Carolina de Mónaco tienen más niños que niñas, tanto que cuando se rumoreó que Charlotte Casiraghi también estaba embarazada de su tercer hijo, se dijo que ella quería una niña. , ya que ella tiene dos hijos.

En cualquier caso, el nacimiento de un hijo es una verdadera bendición, largamente esperada por el padre Louis Ducroet, quien hace unos meses había declarado que no podía esperar para saborear las alegrías de la paternidad: «Hemos estado con Marie desde la infancia. 19 años A los 26 años tenía muchas ganas de formar una familia, quería ser padre antes de los 30” y casi ha funcionado desde que cumplió 30 años en noviembre pasado.

En cambio, la madre María, en una de sus raras entrevistas, hablando del embarazo, declaró: “Tengo suerte, no sentí náuseas. Me las arreglé para ir de vacaciones. Todos son muy considerados conmigo, tanto en el trabajo como en casa.” Y agregó: “Louis está muy involucrado, está presente en cada una de mis visitas”.

Su Excelencia Charlene de Mónaco

Seguro que Charlene también estará encantada con el recién nacido. La princesa ama a los niños y sueña con tener una gran familia con Alberto, tanto que incluso se habló de adopción.