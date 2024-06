“Los observadores de la UE deben respetar a Venezuela o no asistir” – América Latina

Los observadores de la UE invitados a participar en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio en Venezuela harían mejor “no asistir si no respetan” las reglas del país sudamericano: esto es lo que dijo el jefe de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez , dicho.





El político, que también es coordinador electoral, dijo: «Déjenlos ir a ver las elecciones en casa. No vengan aquí. Deben respetarnos aquí, de lo contrario es mejor no venir. Gracias». La campaña del candidato Nicolás Maduro para postularse a un tercer mandato de 6 años. El actual presidente Edmundo González Urrutia tendrá como principal rival, con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado, quien no puede postularse.





Después de describir al bloque europeo como una “vieja institución” formada por representantes “arrogantes, groseros y muy irrespetuosos”, Rodríguez dijo que los observadores de la UE tenían la obligación de respetar los principios de soberanía, independencia y neutralidad de Venezuela. El presidente del Parlamento añadió: “Les pedimos que respeten la constitución, las leyes, la paz y el compromiso de reconocer los resultados”.



