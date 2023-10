Los números ganadores están en vivo.

Halloween no es un día festivo nacional, así que, mira Sorteos de Lotto y SuperLotto Ellos no paran y esto no para por nosotros. directo. Hoy también, martes 31 de octubreseguiremos la competición para informaros inmediatamente de todos los números sorteados y de las novedades más interesantes, para descubrir lo antes posible a los campeones de las ruedas Lotto y de la sextina de Superenalotto, este último siempre acompañado del número Jolly y de la Superestrella de Superenalotto. .

Siguiendo con el tema de Superenalotto, tenga en cuenta que Premios En juego es igual 77,3 millones de euroscasi el doble de la cantidad ganada el 10 de junio de 2023, pero aún lejos del premio mayor récord de más de 371 millones de euros a principios de 2023, que representa las ganancias más altas en las loterías mundiales, aunque los apostadores han recaudado alrededor de 4 millones de euros cada uno desde el La apuesta se realizó mediante un sistema que consta de alrededor de noventa boletas de apuestas.

Incluso en el caso de la lotería, los concursos recientes no han dado ganancias extraordinarias, aunque muchos jugadores han logrado ganar cantidades respetables. Así que todo lo que queda es esperar a empezar. Sorteos en vivoComo es habitual a partir de las 20 horas, mientras tanto, es posible jugar a Lotto y Superenalotto hasta las 19:30 horas. Recuerde que al recargar la página, se mantendrá actualizado con la competencia y números sorteados.

20.15 h

Sorteo del Superinaloto de hoy Ganando seis bufón Superestrella 69 – 80 – 3 – 73 – 42 – 54 68 29

20:08

Sorteo de lotería hoy barry 62 43 82 10 14 Cagliari 64 34 58 28 89 Florencia 87 17 53 89 18 Génova 20 79 67 63 76 Milán 26 37 13 79 53 Nápoles 62 38 4 61 55 palermo 50 33 87 5 52 Roma 59 28 24 26 15 Turín 52 47 26 46 86 Venecia 45 36 19 87 67 Nacional 14 90 80 6 39

20.06 horas

Venecia y el patriotismo Fusil: 45 – 36 – 19 – 87 – 67



El equipo: 14 – 90 – 80 – 6 – 39

20.04 horas

Florencia y Palermo Florencia: 87 – 17 – 53 – 89 – 18



Palermo: 50 – 33 – 87 – 5 – 52

20:02

Cagliari y Bari Barry: 62 – 43 – 82 – 10 – 14



Cagliari: 64 – 34 – 58 – 28 – 89

20:00

Roma, Nápoles y Milán Roma: 59 – 28 – 24 – 26 – 15



Nápoles: 62 – 38 – 4 – 61 – 55



Milán: 26 – 37 – 13 – 79 – 53

19.57

Sólo unos minutos nos separan del empate Sólo nos separan unos minutos del inicio del sorteo, que comenzará a las ocho de la noche.

19.30

Media hora hasta la retirada Las apuestas en la competición de hoy han cerrado oficialmente, faltando tan solo media hora para que se produzca el sorteo.

19.21

Los juegos se cerrarán pronto. A menos de 10 minutos cierre de partidos No será posible participar en la competición de hoy.