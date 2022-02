Los muertos se cuentan por miles »- Corriere.it

para Viviana Mazza

Linda Thomas Greenfield, Leading Washington to the United Nations: “La existencia misma de Ucrania está en juego. Putin ya está recibiendo una respuesta que no esperaba».

Quedó muy claro en su discurso del lunes que el presidente Putin no pretendía Parada en Donbass – dice el Corriere della Sera Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Linda Thomas Greenfield -. Putin cuestionó la independencia y la existencia de Ucrania. En su mensaje al mundo dejó en claro que sus intenciones son mucho más agresivas de lo que dijo originalmente. Este es el uso de la palabra preservar la paz

Para describir a los atacantes que van al Donbass… subestima el trabajo real preservar la paz

Quienes sacrifican sus vidas para traer la paz al mundo. Sabemos muy bien que estos no son pacificadores, son guerreros”. «Los rusos ya estaban allí, pero ahora estamos viendo movimientos de tropas adicionales», agrega. Ayer, Thomas Greenfield habló vía zoom con un pequeño grupo de periodistas europeos, antes de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Un discurso con tintes dramáticos que pide a los Estados miembros que se den cuenta de que están “en la encrucijada de la historia” y al borde de una guerra que podría matar a miles y dejar a 5 millones de personas sin hogar, “una de las crisis de refugiados más peligrosas que el mundo experimentará”. alguna vez cara.” Hizo un llamado al embajador para aislar a Putin y evitar que regrese al mundo «hace cien años».antes de la existencia de las Naciones Unidas. Con un mensaje entre líneas a China: “Exigir a ambas partes que reduzcan la tensión significa dar una declaración a Rusia. Moscú es el agresor aquí”. Washington recurrió tanto al ministro de Relaciones Exteriores como al embajador de las Naciones Unidas en Beijing en busca de ayuda para resolver la crisis.

¿Sigue siendo posible una solución diplomática?



“Las acciones que tuvieron lugar a fines de la semana pasada constituyen una violación directa de los acuerdos de Minsk. Me preocupa que ahora tengamos un dilema ante nosotros. Los rusos dicen que quieren seguir haciendo cumplir los acuerdos ofensivos. Pero como dijo el presidente Biden, no hemos renunciado a la diplomacia: si los rusos ponen fin a sus acciones actuales y regresan a la mesa de negociaciones, aún podemos encontrar un camino que no conduzca a este devastador conflicto que costará miles. de otros. Vive en Ucrania. Y los rusos deberían preguntarle al presidente Putin cuántas vidas quiere sacrificar para lograr sus ambiciones en Ucrania”.

En el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes por la noche, China evitó tomar una posición y exigió moderación de ambas partes. ¿Crees que ven esta crisis como una prueba de la resiliencia de Occidente?



Creo que los rusos pusieron a los chinos en una posición muy difícil. Los chinos siempre han sido claros ante las Naciones Unidas al hablar con firmeza a favor de la soberanía y la integridad territorial. Esta invasión rusa es precisamente un ataque a la soberanía e integridad de Ucrania y, por lo tanto, socava sus principios. No puedo hablar por ellos, pero me pregunto cómo explicarán esta contradicción si continúan siendo aliados de los rusos”.

¿Teme la administración Biden que si la respuesta a esta crisis no es lo suficientemente fuerte, sentará un precedente para otros países, especialmente las ambiciones de China para Taiwán?



Discutimos en el Consejo de Seguridad las implicaciones para otros países de Europa. Lituania, Letonia y Moldavia… Todos estos países deberían estar preocupados por la agresión rusa en la región. Si bien la situación es muy diferente de la situación en Taiwán, nos preocupa que si no respondemos con fuerza a esta agresión rusa, otros países con ambiciones hacia sus vecinos puedan verla como una puerta abierta. No es una puerta abierta. Las sanciones aprobadas por el presidente Biden y nuestros aliados son duras y tendrán un impacto económico que los rusos nunca antes habían visto. Y China verá qué sucede si estalla un conflicto en Europa, y el efecto sobre ellos también.

Hemos visto los primeros penaltis, pero no todos. ¿La línea roja es Kiev?



Como dijo el presidente, este es el comienzo de una invasión, que corresponde al comienzo de las sanciones. Si los rusos eligen escalar, las sanciones aumentarán. Esperamos que escuchen las voces del mundo hoy en la Asamblea General y regresen”.