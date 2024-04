Los mercados de valores hoy, 5 de abril. Los negocios en Estados Unidos están en auge, una nueva señal de cautela para la Reserva Federal

Milán cede (-1,7%) mientras Europa espera actuar en EE.UU.

Piazza Avari (-1,7%) y otras bolsas europeas (Frankfurt -1,46%, París -1,33%, Londres -0,88%) están experimentando una fuerte caída mientras que los futuros de Wall Street se mueven ligeramente a la espera de los datos del mercado laboral estadounidense. Las nóminas no agrícolas y los nuevos datos sobre nóminas, si son negativos, podrían reafirmar las expectativas de flexibilización de la política monetaria que generaron dudas ayer debido a los comentarios de algunos banqueros de la Fed, incluido Neel Kashkari, que no descartó la posibilidad de cualquier recorte de tipos este año. Las tensiones entre Israel e Irán, que el jueves empujaron el crudo por encima de los 90 dólares el barril, siguen preocupando a los inversores, pero no a las acciones petroleras como Eni (+1,2%), que es el único positivo en la principal lista de precios de Milán también gracias al 1,1 bilion de dolares. Recomprar.