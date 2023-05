«Los mejores años de verano» – Gabinete de prensa de la RAI

Después de aprovechar una semana que lo vio líder de la noche de los sábados (24,4% de share para 3.894.000 espectadores), «Los mejores años del verano» vuelve con el último episodio de temporada de la variedad conducida por Carlo Conti y creada por la dirección de Prime Time Rai Entertainment en colaboración con Endemol Shine Italia. La fecha es el sábado 27 de mayo en Rai1, a partir de las 21.25.También esta noche, desde el punto de vista musical, será testigo de la presentación de grandes clásicos y frases de verano para escuchar las canciones que acompañaron las fiestas italianas. En definitiva, un espacio de dos horas y media de gran espectáculo en directo donde habrá posibilidad de emocionarse con las notas de la canción hojas perennes Eso hizo que cada vez más generaciones bailaran y se enamoraran. Pero todo el episodio será un viaje por el camino de la memoria, al tiempo que recordará los hechos, las modas y las cosas que han acompañado a Italia durante los últimos 50 años… y más allá.

El invitado especial de esta semana será Mogol, autor de letras de muchas de las canciones italianas más bellas y de muchos éxitos musicales firmados con Lucio Battisti, quien comentará sus éxitos personales y exclusivos «Hit Parade».

Pero será un episodio que también contará con la presencia de dos «peces gordos» de la música italiana: Patti Bravo con sus hits veraniegos como «La doll» y «Pensiero stupendo», por ejemplo, y Pupo con su «My List». donde canta sus canciones y habla de los momentos de su vida a través de sus canciones Favoritas.

La protagonista de «Jock Box», una popular cantante desde los años 70 hasta la actualidad: Donatella Rettori. Será una oportunidad para escuchar canciones legendarias como «Kobra» y «Splendido splendente», pero no solo.

Durante la velada se hará un viaje por los recuerdos con algunas canciones que aún hoy son muy queridas, incluso por los más jóvenes. Representando las décadas de 1960 y 1970, esta es la ex voz de Santa Esmeralda, Leroy Gómez, con una versión de «Don’t Let Me Be Misunderstood»; Habrá baile con los Gibson Brothers a “Cuba”; Las baladas de Dick Dick incluyen «Sin luz», «Sognando la California» e «Isla de Wight»; Michelle Pecora cantará las vibraciones en «Era lei», mientras que la familia Ritchie traerá su ritmo estadounidense con «Best Disco in Town» y «American Generation». Finalmente, Gianmarco Carroccia traducirá algunos éxitos en el espacio dedicado a Lucio Battisti.

Los años 80 verán nombres queridos subir al escenario, como Johnson Regera, quien interpretará dos himnos de verano: «Famos a La Playa» y «Summer Ends». Los mellizos llegarán directamente desde Alemania llevando un «cara a cara» y un «corazón a corazón». Aquí también Matia Bazar con el inmortal «Te escucho» mientras el rock inglés estallará con Katrina y el inolvidable «Walking on Sunshine». Samantha Fox también será la protagonista por excelencia de “Touch me” (Quiero tu cuerpo).

Hop en 1999 y luego con Miranda y su famoso eslogan Vamos a la playa, mientras que la década de 2000 verá a Las Ketchup cantando Aserejé.

Los grandes campeones serán entonces los índices de audiencia de las «Canciones del verano», que se formarán en función de la aprobación expresada por los espectadores. Flora Cantu actuará como mediadora entre el mundo ‘social’ y el programa leyendo y comentando varios mensajes de la audiencia desde casa.

Para interactuar con #imbestyears, simplemente conéctese a la página oficial de Facebook del programa (MiglioriAnniRai) o haga «chirrido» a través de Twitter (MiglioriAnniRai – #imbestyears).

Sitio de referencia www.rai.it/imigliorianni. También disponible en Raiplay.

Los «comentaristas en ese momento» serían Dado, Gigi y Ross. Las actuaciones musicales estarán acompañadas por una orquesta en vivo dirigida por el maestro Pinocio Pirazzoli y coreografía de Fabrizio Mennini, con vestuario de Simonetta Innocenti para recrear los ambientes de las diferentes décadas.

«The Best Years» es un formato italiano original de Endemol Shine Italia, exportado con éxito al extranjero, transmitido en Brasil, Bulgaria, China, Francia, Lituania, Países Bajos, Rumania, Rusia, España y Medio Oriente.