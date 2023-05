Los médicos no saben cómo intervenir.

Una historia muy extraña llega desde Estados Unidos y en el centro de la misma se encuentra una mujer que parece tener una serpiente dentro de su cuerpo, luego de ser examinada por médicos. ¿Cómo es eso posible?

La historia humana también lo es historia de la medicina El cual pasa de ser un conjunto de creencias comunes a un estudio profundo y sistemático del cuerpo humano. No todos los grandes descubrimientos son fruto de la modernidad, sino que en algunas culturas antiguas se han encontrado estudios dignos de las más avanzadas herramientas modernas.

Pero lo cierto es que fue precisamente con la llegada de una serie de Herramientas científico que era posible diagnosticar una gran cantidad de problemas físicos y encontrar, al menos la mayoría de las veces, una solución que permitiera Supervivencia del paciente, y en este artículo, que data de la edición de 1864 de The New York Times, se relata una historia Horrible A lo que ni siquiera los médicos encontraron respuesta. Quién sabe si hay una máquina de rayos X disponible, no se encontrará ninguna solución.

La mujer con la serpiente en el estómago: la historia de la señora Evers

Sobre el Sitio web del New York Times Hay una sección dedicada a los archivos del periódico cuando no estaba en la versión digital. Evidentemente los artículos más interesantes, para los que gustan de ciertas historias, son los que datan del siglo pasado o incluso de hace dos siglos como ocurre con la versión 10 de julio de 1864 Donde en la página 6 hay una historia increíble.

La Sra. Evers, esposa de 35 años del Sr. W. M. Evers, sufría Hace cuatro años Por un problema digestivo verdaderamente inexplicable: según el diagnóstico médico dentro de su cuerpo habia una serpiente. Y si eso suena como la parte más extraña de la historia, lo inexplicable aún está por suceder. Porque, como se dijo con gran detalle en el artículo de 1864, la relación de la mujer con esto es una relación Un extraño parásito gigante Estaba lejos de ser pacífico. Con una descripción que recuerda a la ciencia ficción y las películas de terror, se revela que la serpiente, que parece estar viva y coleando en el estómago de la mujer, tenía la costumbre de trepar por su garganta. pedir comida. Y por si no le gustaba cocinar, lo intentó prácticamente ahogar a la mujer desde el interior.

Operación imposible

La idea de que una serpiente puede sobrevivir dentro de un cuerpo humano ahora es una locura. Los jugos gástricos funcionan y faltan. oxígeno De hecho, resultaría en una muerte casi instantánea para cualquier criatura que pudiera ser tragada viva sin darse cuenta. Sin embargo, los dolores de la Sra. Evers en 1864 parecen haber planteado una cuestión médica, como leemos en las últimas líneas del artículo, Presentado Sobre todo porque los médicos, convencidos del diagnóstico de la serpiente infecciosa, la evaluaron hipótesis de operación para extraer al animal pero luego decidió que sería una operación riesgosa que seguramente resultaría en la muerte del paciente. Teniendo en cuenta los pocos elementos presentados por el artículo y la imposibilidad de una mayor investigación, quizás sea más fácil que la pobre Sra. Evers sufriera algún trastorno intestinal que le provocó reflujo y una sensación de náuseas, o que simplemente se había infectado con otro parásito. Tenia.