Los jugadores rusos amenazan a GSC con publicar «decenas de gigabytes» de filtraciones – Multiplayer.it

a Un grupo de jugadores rusos Lanzó un ultimátum a los desarrolladores de GSC Game World, amenazándolos con la publicación. Decenas de gigabytes de material filtrado a acosador 2 Si no cumplen con sus solicitudes, que incluyen la reintroducción del ruso como idioma admitido.

La alarma la dio una publicación en la red social VK, que puedes encontrar en esta es la dirección mientras que quien aquí Traducción al inglés, donde el grupo adjuntó algunas imágenes y arte conceptual del juego para demostrar que sus amenazas son serias y tangibles. En el comunicado de prensa aseguraron tener «Una Gran cantidad de material ACERCA DE STALKER 2, que incluye la historia completa, descripciones cinematográficas, varios diseños conceptuales, mapas del mundo y mucho más. El tamaño total se calcula en decenas de gigabytes.

Para evitar que dicho material se filtre en línea, GSG Game World debe cumplir con sus solicitudes antes del 15 de marzo de 2023, incluida una disculpa a los jugadores bielorrusos y rusos, y la reintroducción de El Lenguaje ruso Entre los admitidos y que en el juego oficial de STALKER 2 Discord se encuentra el usuario NF Star «Not Banned», quien afirma haber sido baneado sin motivo alguno.

El grupo dice que no quieren revelar el material que tienen en su poder porque saben que «podría dar lugar a la postergación o cancelación del partido», que no es su objetivo. Afirman que su «actitud amistosa» se evidencia en el hecho de que solo han publicado una pequeña parte de su material por despecho. Por ahora, GSC Game World no ha respondido públicamente a sus amenazas.



STALKER 2, imagen oficial

Como saben, STALKER 2 está en desarrollo en GSC Game World, un estudio ubicado en Ucrania. O mejor dicho, estaba ubicado en Ucrania. De hecho, la invasión del país por parte de las fuerzas rusas obligó a una gran parte de los desarrolladores a mudarse a Praga donde se encuentra la nueva sede, mientras que otros se quedaron en el país y trabajaron de forma remota, otros lucharon por su patria y lamentablemente algunos de ellos murió en la batalla. Todo esto ralentizó inevitablemente el trabajo en el juego, ahora programado para un período indefinido en 2023.

En marzo del año pasado, GSC Game World anunció este STALKER 2 no se estrenará en Rusia (Así que ni siquiera funcionará para localizar este idioma). Así, afirmó:

«No nos arrepentimos de haber perdido esa parte de la sociedad que apoya la guerra en Ucrania. Sabemos que hay gente que sabe lo que está pasando y apoya a Ucrania en esta guerra, pero tampoco podrás comprar el juego. Haz eso . La discriminación no es posible».