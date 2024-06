Los jugadores de PS5 piden a Sony que responda de la misma manera a Microsoft después de Xbox Showcase

El Xbox Games Show fue definitivamente un buen evento Con muchos anuncios, videos de juegos y gran velocidad. A los jugadores de PlayStation también les encantó, quizás demasiado, dado que los propietarios de PS5 están pidiendo a Sony que responda con una oferta del mismo calibre.

Los comentarios de los miembros de la comunidad de PlayStation en los vídeos de Xbox Games Showcase fueron unánimes: La situación actual en mayo no puede ser suficienteAhora es el momento de un PlayStation Showcase en toda regla, y muchos ya esperan que Sony pueda aprender de Microsoft en su próximo evento digital.

Las comunicaciones de Sony han cambiado drásticamente a lo largo de los años y, más recientemente, el editor Es preferible centrarse en anuncios y presentaciones de próximos juegos.: En el último State of Play, por ejemplo, vimos a Concord y Astro Bot lanzados en agosto y septiembre respectivamente, así como LEGO Horizon Adventures y Until Dawn, ambos sin fecha pero cuyo lanzamiento está previsto para finales de año.

Por su parte, Microsoft mostró numerosos juegos en el Xbox Games Showcase, a saber: Avowed, Fable, Perfect Dark, Muerte Edad OscuraDía E de Gears of War, State of Decay 3, Call of Duty Black Ops 6 Indiana Jones y Old Circle son solo algunas de las atracciones que se exhibirán en el evento.

