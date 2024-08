“Dejen de criticar a Maduro en las redes sociales y vendrán y los sacarán de su casa: arrestarán a todos, incluso a los ancianos”. como Andrea De Giuseppe, diputado de la Hermandad de Italia elegido en el extranjeroAdenchronos cuenta el precio de la represión pagada por la comunidad italiana en Venezuela, donde aproximadamente un millón y medio de personas están en riesgo. “Recibo entre 30 y 40 llamadas telefónicas al día: la última llamada fue de un señor de 79 años que pidió prestado un celular porque no tenía dinero ni para llamarme: ¿su único error fue escribir un folleto para? la oposición en época de elecciones”.

La detención del diputado opositor venezolano Williams Dávila, quien terminó esposado pocas horas después de su entrevista con Adenchronos, “causó más revuelo porque es un representante del pueblo, pero hay cientos y cientos de casos cada día: “ Se comunican con personas mayores”, explica el diputado italiano. «Y a veces con personas necesitadas o, en definitiva, gente corriente».

Agrega que es una represión que nos recuerda «los peores tiempos de Tito, pero hay un agravante: la ideología aquí no tiene absolutamente nada que ver. El régimen venezolano es una minoría de malditos narcotraficantes, formada por generales y oficiales». Los miembros del gobierno, que pretende mantener el status quo a expensas de los pobres, explican que la situación «puede empeorar si esta vez no adoptamos una posición de condena estricta de este régimen».

“Los miembros de Cinquestelle siguen siendo amigos de Maduro, porque en gran medida son ignorantes: ya es serio apoyar al régimen comunista, por no hablar de los narcotraficantes”, comentó luego a Adnkronos sobre la posición del Movimiento Cinco Estrellas sobre el gobierno de Maduro. Destacó que «la parte ideológica no tiene nada que ver con el tema. En Venezuela, rige la opresión un grupo de delincuentes que protegen sus intereses financieros y defienden firmemente el status quo».

“Hoy el Movimiento 5 Estrellas y Conte no han dicho una sola palabra sobre la opresión a la que está sometida nuestra sociedad – alrededor de un millón y medio de personas – porque no saben nada: ni siquiera quiero decir que son pro -comunistas (lo son) pero lo bueno es que son ignorantes: no saben ni lo que es Venezuela.»

El parlamentario explica que la situación en el país ha empeorado desde la era Chávez: “Al menos él tenía una ideología. Concluye que Maduro simplemente encabeza un grupo de narcotraficantes.