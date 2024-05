Los inversores de CD Projekt están preocupados por la llegada de Larian Studios a Varsovia: ¿es la guerra?

Bueno, según el director de operaciones Piotr Karowski, No hace mucha diferencia ¿Dónde se encuentra Larian?

Si esta pregunta siempre le ha parecido extraña, sepa que no lo es, aunque sea por una sencilla razón. Son un equipo genial y simpático que hace grandes juegos de rol. CD Projekt RED puede temer que el equipo de Larian esté cerca de eso Conduce a la pérdida de algunos empleados. .

Como informamos anteriormente, Estudios Larian – conocido como el desarrollador de Baldur’s Gate 3 – ha creado un nuevo equipo en Varsovia. No es de extrañar teniendo en cuenta que Polonia se está convirtiendo en un espacio cada vez más interesante para el mundo del juego y que muchas otras empresas -entre ellas Microsoft- están abriendo nuevos estudios en ese país. El problema es Varsovia es una ciudad proyecto de CD . ¿Hay lugar para ambos?

Letra de CD Projekt RED en Larian Studios

«Si hablamos de que Larian abra un nuevo estudio, mejor», dijo Karofsky durante una reunión con inversores. “Larian es una gran gente, Swain es un gran tipo y el equipo es increíble… Ya terminé. [Baldur’s Gate 3], realmente me encantó. Personalmente, soy un gran fan de D&D».

Geralt con sus espadas listas para luchar contra los invasores de Varsovia

“¿Qué pasa si vemos amenazas? Siempre hay una amenaza Que alguien pueda irse e irse a otro lugar, y ya sea un estudio en Varsovia o una oportunidad de negocio en otro lugar, la diferencia no es tan grande”.

“El mundo es muy pequeño y los desarrolladores, especialmente los de alto nivel, Suelen ser móviles. Si alguien no quiere trabajar en el proyecto pero sueña con trabajar con otra persona, lo hará de todos modos. Entonces, si Larian está de nuestro lado o no, no cambia mucho desde nuestro punto de vista. Sólo nos queda desearles lo mejor”.

A CD Projekt RED ciertamente no le faltan trabajadores en este momento: el equipo de Witcher 4 es realmente enorme.