Los huéspedes del hotel roban en la habitación y son captados por la cámara. También se llevaron las toallas.

Se llevaron lámparas, electrodomésticos y hasta toallas. a Marido Robó la lata del hotel. hUn año solo quedó jabón y champú. Luego, cuando salieron con las maletas llenas, sonrieron ante las cámaras de seguridad antes de desaparecer. Los dos llegaron al hotel.Hotel y Restaurante Delfines en Galway, Irlanda) sin equipaje, pero regresaron al auto para buscar bolsas vacías y llenarlas con artículos de su habitación.

Ladrones georgianos atrapados en Petralata, una pareja de bandidos (26 y 27 años) perseguidos hasta el tejado

Botín

Desaparecieron de la habitación dos toallas de baño blancas, un ventilador eléctrico, dos lámparas, una tetera, una tetera y un accesorio USB. ¿valor? Calcula unas 200 libras (o algo más de 230 euros).

Choque del propietario

La propietaria del hotel, Natalie Newton, de 43 años, dijo: «Lo único que no se llevaron fue champú y jabón del baño. No puedo creer lo groseros que son: el tipo parecía estar sonriendo a nuestra cámara en un circuito cerrado. » «En las escaleras. Fueron muy amables en el check-in, pero pensé que era un poco extraño porque, aparte del bolso de las señoras, no tenían equipaje». ¿Qué opinas de lo sucedido? «Son personas terribles, se burlan de la gente trabajadora como yo y mi personal».

Fotos publicadas

Natalie publicó imágenes de CCTV en las redes sociales, pidiendo a la gente que se acercara para localizarlos y exponerlos. La pareja utilizó Booking.com para reservar una habitación en el recién inaugurado Dolphin Hotel en Pembroke Dock, Gales Occidental. Pero su tarjeta fue rechazada antes de llegar y las mujeres le dieron a Natalie una diferente cuando la pareja llegó al hotel a las 8:45 p.m. del sábado pasado.

Robando

No tenían equipaje y después de ir a su habitación durante 10 minutos fueron al bar y tomaron sus bebidas afuera para que el tipo pudiera fumar. A la mañana siguiente hicieron el check out tarde y se marcharon cuando el personal del hotel entró en la habitación y descubrió el robo.

Lee el artículo completo

en el mensajero