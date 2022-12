Los Games Awards 2022 tendrán al menos 30 jugadores en multijugador

Faltan pocos días para la emisión del programa Los premios del juego 2022 Y ahora Geoff Keighley ha decidido desvelar algunos detalles de la oferta. En un AMA (Ask Me Anything) en Reddit, el presentador y creador de TGAs reveló que durante el evento estará presente Al menos 30-40 juegos Los espectadores pueden esperar algunos anuncios CG y Las secuencias de juego son abundantes..

Los comentarios se producen poco después de que el propio Keighley confirmara que los The Game Awards de este año serán más cortos y contarán con menos juegos importantes, aunque habrá producciones muy esperadas. Uno de estos es definitivamente Final Fantasy 16, dado que el productor Naoki Yoshida hará un anuncio «muy especial» durante el programa.

En Reddit, Keighley dijo que durante el evento veremos al menos 30-40 juegos que contarán con contenido nuevo. El número total de empleados en realidad puede ser mayor porque también habrá un archivo Un «número razonable» de juegos inéditos, por lo que no se anunció antes. Lo cual está en línea con declaraciones anteriores del anfitrión que prometió más de 50 partidos en TGA 22 el mes pasado.

«No estoy seguro, siempre es difícil saber los números exactos. Probablemente tenemos de 30 a 40 juegos que mostrarán contenido inédito durante el programa y también una buena cantidad de anuncios nuevos».



jeff kelly

En otro comentario, Keighley dijo en Reddit que estará allí. Pocos trailers CG Y los jugadores generalmente pueden esperar muchas secuencias de juego.

«No creo que obtengamos tantos tráileres generados por computadora. Hay un par que recuerdo, pero en general hay mucho juego», dijo Kelly.

Finalmente, Keighley se declaró muy optimista sobre la nueva edición de The Game Awards y que va a ser una velada muy interesante, siempre y cuando no haya filtraciones antes del show.

«Estoy muy emocionada. Me siento muy bien acerca de este año. Volveremos con miles de fanáticos, tenemos una línea muy sólida de anuncios y contenido y, en general, hacemos un buen espectáculo», dijo Kelly. «Así que estoy muy emocionada. Si todo se mantiene y podemos mantener en secreto algunas sorpresas, ¡será una noche muy interesante! No he tenido un buen presentimiento sobre el espectáculo en mucho tiempo».

Te recordamos que The Game Awards 2022 se emitirá a partir de las 01:30 horas del viernes 9 de diciembre de 2022.