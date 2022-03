Los fanáticos lo prueban al derrotar a un jefe mientras su personaje está dormido – Nerd4.life

anillo de elden ¿Es un juego fácil o difícil? Según un jugador, es muy fácil y se nota Derrotar a un jefe mientras su personaje está dormido. El jugador no tiene que hacer casi nada. Puedes ver el vídeo a continuación.

Como puede ver, el presidente en cuestión está allí mismo. guardián del árbol, el primer enemigo verdaderamente poderoso que el jugador encuentra al ingresar al mundo abierto de Elden Ring. Es un jefe sólido, sin duda, pero este usuario de Reddit nos muestra que sabiendo qué hacer es casi posible ganar sin jugar. Específicamente, el jugador usó espíritus, que lamentablemente no podemos ver el nivel.

Dada su fuerza, creemos que lo eran.  benefactor Y esto obviamente lleva algo de tiempo, porque necesitas algunos materiales y runas (y no solo eso, sino sin spoilers); De todos modos, la idea es clara: Elden Ring incluye múltiples herramientas para facilitar los enfrentamientos, y aunque no estés muy familiarizado con la consola y no puedas esquivar, puedes vencer a un jefe sin hacer casi nada.

También pensamos que con un poco suerte Además, el Árbol Guardián morirá antes de que pueda derrotar a los espíritus. El jugador de Elden Ring tuvo que dar un último golpe. El resto del tiempo, activó la animación que hace «dormir» al personaje, y se posicionó en una roca al lado de la pelea.

Cuéntanos ¿Qué opinas de esta pelea? ¿Elden Ring es difícil para ti? Finalmente, nos gustaría señalar que el juego acaba de ser actualizado.