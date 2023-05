Los cuatro leones de Mónaco – Federico Albano

Quizás la mejor parte aún esté por llegar esta vez, pero la calificación para el Gran Premio de Mónaco ciertamente no decepcionó. La pista tiene sus límites grandes y emocionantes en las carreras, pero la sesión que decide el primer lugar es cada año. Uno de los partidos más entretenidos y emocionantes de toda la temporada. jugado en milésima parte (como era de esperar), con Max Verstappen en la pole position (como era de esperar), se reconfiguró en el resultado de las predicciones Sólo en el último alientocon Verstappen asombrosoautor de su primera parada en el circuito de Montecarlo, obligado a «cortar» Incluso en las paredes para el éxito, de cara a la contención del riesgo. En segundo lugar está uno Insólito Fernando Alonsofrente a uniformemente Extraordinario Charles Leclerc y a un Igual de excepcional Esteban Ocon. Cuatro pilotos convirtieron el principado en uno La guarida del león Que probablemente surgió de ello con ventajas comparables entre síaunque el acto de valentía de Verstappen en el tercer sector puede haber sido uno dedicar (si se necesitan más) para el actual campeón mundial. La disciplina de vueltas voladoras es una de las cualidades de Max. conseguirlo con el tiempoPorque siempre se ha demostrado genéticamente no estaba en su ADN Como la velocidad de carrera, la sensibilidad o la gestión de los neumáticos. Hoy, sin embargo, el bicampeón del mundo ha seguido aguantando una mala situación, con un gran sector final y una inteligente preparación de la vuelta. Gracias a él y a su equipo que le pusieron un coche en las manos. de nuevo como récordincluso en un camino en el que no podía hacer mucho uso de sus puntos fuertes habituales.

Alonso y Verstappen se turnan cediendo la goma

durante la sesión El camino cambió mucho una y otra vez, un factor importante en la planificación de Mónaco. Después de una fase inicial de rápido desarrollo en la Q1, al final de la Q2 la pista parecía alcanzar el nivel óptimo de agarre para todos, pero en la Q3 algo volvió a cambiar, con temperaturas ligeramente más altas y neumáticos cada vez más Aún más sensible Y Ya no es capaz de devolver el máximo rendimiento a lo largo de todo el ciclo.. Mirando la comparación entre los datos de Alonso y Verstappen podemos ver esta diferencia.



De hecho, Aston Martin se presenta al comienzo de su gira con Los neumáticos están completamente configurados y listos para alcanzar su máximo potencial de inmediato.. Alonso vuela en el primer sector, con una delantera perfecta y un gran nivel de agarre, mientras que Verstappen es notablemente más lento donde se necesita agarre, normalmente massenet y casino, o incluso en en Mirabeauque es el punto en el que Alonso frena demasiado tarde, en lugar de frenar Demasiado temprano Por parte de Verstappen, está claro que aún no puede concretar el máximo agarre del neumático. Verstappen empieza a agarrar bajando hacia Portier pero tras la primera joya de una quiniela realiza un auténtico milagro, tramo en el que nos centramos.



Verstappen llega al final de la vuelta con Goma de máximas prestaciones, a diferencia de Alonso que ahora ha perdido su pico de agarre y tiene que realizar las últimas curvas de una manera algo más conservadora. Y entonces en el eje longitudinal El RB19 hace una diferencia increíblemente grande Estable en frenado Del segundo son Ponds y Rascasse, luego con lo que llamamos «cuerdas para tirar» Anthony Noghes sale hacia el final, con Verstappen chocando contra la pared por fuera y por dentro tratando de cortar lo más posible hacia el final. Un destello de Verstappen merece el rápido éxito de muchos otros deportes. Al mismo tiempo, también es una afirmación de la impresionante eficacia de la mecánica de suspensión longitudinal del RB19 en frenado y tracción, un aspecto en el que hemos enfatizado una y otra vez esta temporada, que se reveló claramente en las curvas finales de la pista de Mónaco.

Ferrari redescubre lo que vimos en los entrenamientos libres, es imposible hacer más

Tercero en tiempos, pero sexto en primero porque Interesante descuido en la pared. En la situación con Norris, ella estaba charles leclerc ferraritambién autor de The Big Session, esta vez sin faltas por su parte y con Todo un viaje valiente doblar. En Maranello es claramente así De vuelta en las chuletas Tras las dificultades del tercer entrenamiento libre, el SF23 demostró su valía Más manejable Incluso si b Máximo rendimiento y eso apareció menos que Red Bull y Aston Martin, Aunque sea una pequeña vuelta voladora.



En la comparativa entre Leclerc y Vestappen vemos una gran paridad desde el punto de vista del cronómetro en los dos primeros sectores con la eficacia de Ferrari en frenada, pero hay algo más de dificultad en el tramo de extremas curvas de Mirabeau a Portier, en la línea de lo que se observó en la práctica libre. Leclerc estaba por delante de Verstappen, cronómetro en la mano, Incluso la segunda parte de las piscinas., punto a partir del cual la actuación del súper holandés analizada anteriormente también se impuso sobre la roja monegasca, incluso con un pequeño tiro de Leclerc justo en las quinielas, quizás porque también se quedó sin neumáticos traseros, al estilo Alonso. Detrás de ellos calificó un hombre distinguido Esteban Acon con los Alpes que partirá desde el 3º de la parrilla de salida mañana.

El resultado de la carrera dependerá de las situaciones de emergencia.

Hay pocas predicciones sobre la carrera. Adelantar al principado con estos coches es realmente imposiblepor eso serán Las situaciones de emergencia marcan la diferencia. Si no pasa nada, probablemente la carrera llegue en el mismo orden de salida, mientras que los accidentes, los coches de seguridad y las estrategias pueden cambiar algo, pero nada de esto puede ser preconcebido. Puede ser aburrido, algo de lo que muchos se quejan cada año, pero aún creemos que las emociones que genera una sesión de clasificación en esta pista siempre equilibran las cosas, al menos parcialmente, en una pista en la que todavía vemos al chico de alguna manera. Sigue marcando tanta diferencia para la máquina como los Cuatro Leones en la actualidad.