“Los comentarios sobre mi cuerpo me hacen sufrir. He vencido tres tumores y este es el cuerpo de las batallas”.

Emma Brown Y los que odian son un desafío sin fin. La cantante volvió a llamar la atención de algunos usuarios de redes sociales, quienes la criticaron por su condición física. No pasó mucho tiempo para que la cantante respondiera y desde el escenario dijo: “A mis cuarenta años no sé cómo vestirme. Muestra tus cuerpos sin vergüenza: la perfección no existe”. En una entrevista reciente justificó estas palabras.

















Las emociones de Emma





Las críticas a su apariencia física siguen lastimando a Emma, ​​quien reveló a GQ: “Todavía tengo problemas con algunos de los comentarios que leo en las redes sociales, pero no por la razón que algunas personas podrían pensar. No estoy enojado conmigo mismo, sino con la llamada vergüenza corporal que me infligen. Pienso en quienes leen estos comentarios, en todos esos niños y niñas que pueden estar sufriendo por su cuerpo, que ante todo este odio injustificado corren el riesgo de desmoronarse y enfermar.





Luego reveló su reacción: “Ante todo este mal, solo hay una solución Levanta la cabeza y lucha…Puedes contarme todo. Puedes decirme que soy fea, gorda, que tengo barriga y piernas grandes.

No me importa. Me veo frente al espejo, sé quién soy, conozco mi experiencia y sí, me amo. Soy una mujer de 40 años, he vencido tres tumores y este es el cuerpo que me han dejado mis batallas. Puede que no sea perfecto, pero es hermoso precisamente porque es real. «Pueden decirme lo que quieran. No soy ni frío ni caliente, pero no soy mi gente. Los fans no deberían tocarme y no se les debería permitir herirlos con sus estúpidos comentarios».

emma y la moda





Emma también reivindicó su estilo, el cual fue criticado por muchos, dijo: “Amo mucho la moda. Seamos claros, a veces me visto muy mal, lo hago conscientemente, me pongo una camisa, unos pantalones holgados y unas zapatillas, adiós, salgo de casa. Pero otras veces, en cambio, me gusta trabajar con diseñadores y luego me gustan las semanas de la moda. La moda es otra forma de expresar mi identidad, contar mis diferentes caras”.





Última actualización: martes 9 de julio de 2024 a las 11:20 horas







© Todos los derechos reservados