Los combatientes rusos llegan a Irán

a'Irán recibirá en los próximos días el primer lote de cazas rusos Sukhoi SU-35 de última generación. Los medios iraníes informaron esto. Según el sitio web del periódico Etemad, Irán compró los aviones de combate en noviembre. No se revelaron más detalles, pero según informes no oficiales Serán un total de 24 nuevos aviones de combate..

El 17 de abril, Irán amenazó con responder con una respuesta “fuerte y violenta” al más mínimo acto de agresión llevado a cabo por Israel en su territorio. Fue el presidente Ebrahim Raisi quien lo anunció, mientras aún no hay noticias sobre el momento y la escala de la respuesta que el Estado judío implementará al ataque iraní. Acto seguido, el comandante de la Fuerza Aérea iraní, general Hamid Vahidi, confirmó que el país estaba preparado para atacar objetivos, especialmente con otros aviones rusos, los Sukhoi Su-24. Según datos de la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán, no sólo están listos los bombarderos tácticos hipersónicos de fabricación rusa, sino también otros cazas. Ahora bien, las novedades sobre el avión SU-35.

El misil israelí que evade los sistemas de radar

Pero la cuestión no se limita a las armas iraníes. De hecho, según informó el New York Times, citando dos fuentes occidentales, uno de los misiles que Israel lanzó hace dos días contra las defensas aéreas del sitio nuclear de Natanz llevaba tecnología avanzada para evadir los sistemas de radar iraníes. Dos fuentes en el país confirmaron entonces al periódico estadounidense que no habían descubierto ninguna intrusión en su espacio aéreo por parte de drones, misiles o aviones.

Según el periódico estadounidense, el avión de combate desde el que se lanzó el misil estaba “lejos del espacio aéreo israelí e iraní” y ni siquiera entró en el espacio aéreo jordano, en un movimiento calculado para alejar a Ammán de cualquier posible represalia, a pesar del paso de una semana. . Antes de participar en la acción defensiva contra el ataque iraní a Israel.

El New York Times escribió que «el uso por parte de Israel de drones lanzados desde el interior del territorio iraní y el lanzamiento de un misil indetectable tienen como objetivo servir como un anticipo para Teherán de lo que podría ser un ataque más amplio y generalizado». El periódico confirmó que el ataque del viernes «tenía como objetivo hacer que Irán se lo pensara dos veces antes de lanzar un ataque directo contra Israel en el futuro».